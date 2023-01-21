İhbara giden polisler, şüpheli araçta meslektaşlarını cinsel ilişkiye girerken yakaladı
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New York'da otoparktaki bir aracın içinden çığlıklar geldiği ihbarı üzerine harekete geçen polisler, iki meslektaşını ilişkiye girdiğini gördüler. İlişkiye giren polislerden erkek olanın evli olduğu ve ilişkiye girdiği kadın polisle sevgili olduğu öğrenildi.
New York'da bir kadın, gece saatlerinde polis araçlarına ait otoparkta bir aracın içinde kadın çığlıkları duyunca polisi arayıp durumu bildirdi.
İhbar üzerime sesin geldiği aracı kontrol etmeye giden iki polis, biri kadın diğeri erkek olmak üzere 2 meslektaşının araçta ilişkiye girdiğini gördüler. İlişkiye giren polislerden erkek olanın evli olduğu ve ilişkiye girdiği kadın polisle sevgili olduğu belirtildi.
New York Post gazetesine konuşan bir yetkili, geçtiğimiz yaz aylarında kadın polisin kocasının bu ilişkiyi öğrendikten sonra polis merkezini bastığını ve etrafta bulunan eşyalara zarar verdiğini söyledi.
Meslektaşlarını cinsel ilişkiye girerken yakalayan iki polis memuru tutanak tutmadı. İki polis ise sorgularında ilişkiye girdiklerini kabul etmedi. Polisler hakkında soruşturma açıldı.