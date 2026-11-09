IGMG'nin yeni Genel Başkanı Murat İleri oldu, yeni yönetim 1043 oyla onaylandı

Haber: İlhan Baba

(KÖLN) – Almanya'nın Köln kentinde merkezi bulunan yaklaşık 200 bin üyesi ve dünya genelindeki 44 bölge başkanlığıyla faaliyet gösteren İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatlarının 17. Olağan Genel Kurulu, Hagen kentinde gerçekleştirildi. Genel kurulda 15 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Kemal Ergün görevini devrederken, teşkilatın yeni Genel Başkanı Murat İleri oldu.

Hagen kentinde yoğun katılımla gerçekleşen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan genel kurulda, divan heyetinin oluşturulmasının ardından gündem maddelerine geçildi. IGMG Genel Sekreteri Ali Mete tarafından faaliyet raporu, Mikail Demir tarafından ise mali işler raporu delegelere sunuldu. Yapılan oylamada faaliyet ve mali raporlar büyük çoğunluğun desteğiyle kabul edildi.

Görev süreleri sona eren bölge başkanlarına plaketlerinin verilmesinin ardından yeni Genel İdare Kurulu delegelerin onayına sunuldu. Oylamaya katılan 1063 delegeden 1043'ünün kabul oyuyla IGMG'nin yeni yönetim kurulu onaylandı.

Genel kurulun en duygusal anları, 15 yıllık görev süresini tamamlayan Kemal Ergün'ün konuşması sırasında yaşandı. Alkışlar ve tekbirler eşliğinde kürsüye çıkan Ergün, genel başkan sıfatıyla delegelere son kez hitap ederek teşkilat mensuplarından helallik istedi.Görev süresi boyunca birçok zorlukla karşılaştıklarını belirten Ergün, tüm olumsuzluklara rağmen hizmet heyecanlarını ve inançlarını kaybetmediklerini söyledi.

Dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen insani yardım çalışmalarına, özellikle Gazze'deki gıda yardımlarına değinen Ergün, 15 yıl boyunca yaptıkları bütün hizmetlerde Allah'ın rızasını gözetmeye çalıştıklarını ifade etti.

Ergün, "Rabbim şahittir ki 15 yıl boyunca ne yaptıysak Allah rızası için yapmaya gayret ettik. Kardeşlerim, dünyanın neresinde bir insanın derdi varsa orada bizim de bir sorumluluğumuz var. Hamdolsun bu sorumluluğu taşıyan büyük bir gönüllü ordumuz var" dedi.

Teşkilatın büyümesinde görünmeyen emek sahiplerinin önemli rol oynadığını vurgulayan Ergün, isimleri duyulmayan, yaptıkları hizmetler kamuoyuna yansımayan gönüllülerin katkılarına dikkat çekti.

Teşkilatta hizmet etmeye devam edeceğini belirten Ergün, makamların ve görevlerin geçici, yapılan hizmetlerin ise kalıcı olduğunu söyledi. Konuşmasının sonunda delegelerden helallik isteyen Ergün, kendilerine duyulan güven ve destek için teşekkür etti.

IGMG'nin yeni Genel Başkanı Murat İleri de genel kurulda delegelere hitap etti. Farklı ülkelerde görev yapan binlerce teşkilat yöneticisinin görüşlerinin alındığını ve aylar süren değerlendirmeler yapıldığını aktaran İleri, bugüne kadar herhangi bir göreve talip olmadığını ifade etti.

İleri, teşkilatın farklı kademelerinde uzun yıllar hizmet verdiğini hatırlattı. İmamlık, bölge yönetimi, Din İstişare Kurulu üyeliği, bölge başkanlığı ve genel merkez görevlerinde bulunduğunu belirten İleri, kendisine duyulan güven nedeniyle Mütevelli Heyetine, delegelere ve tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: ANKA