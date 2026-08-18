İdlib'deki Ebu Zuhur Havaalanı'na 4 Hava Saldırısı

(ANKARA) - Suriye'nin İdlib vilayetindeki Ebu Zuhur askeri havaalanının pisti, kimliği henüz belirlenemeyen savaş uçaklarının düzenlediği 4 hava saldırısının hedefi oldu. Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, uçakların Lübnan hava sahası üzerinden Suriye'ye girdiğine ilişkin bilgiler, saldırının İsrail tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Suriye merkezli Şam Haber Ağı'nın haberine göre, sabaha karşı İdlib'in doğu kırsalındaki Ebu Zuhur askeri havaalanının pistine 4 hava saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırılar sonucu pistte maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren taraf veya saldırının nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Şam Haber Ağı'na konuşan yerel kaynaklar, savaş uçaklarının saldırı öncesinde Lübnan hava sahası üzerinden Suriye'ye girdiğini bildirdi. Haberde, bunun uçakların İsrail'e ait olabileceği ihtimalini güçlendirdiği ancak saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini doğrulayacak resmi bir açıklama veya bağımsız kanıt bulunmadığı belirtildi. Yıllardır kullanım dışı olan havaalanı, İdlib'in doğusunda, Halep, İdlib ve Hama vilayetlerinin kesiştiği bölgelere yakın bir konumda bulunuyor.

İSRA İ L BAS INI, SUR İ YE'N İ N HAVA KUVVETLER İNİ YEN İ DEN YAP I LAND I RMA ÇAL I ŞMALAR I NA D İ KKAT ÇEKM İŞTİ

Şam Haber Ağı, İsrail devlet yayın kuruluşu KAN'ın birkaç gün önce Suriye'nin hava kuvvetlerini yeniden yapılandırma çalışmalarının hızlandığını öne sürdüğünü hatırlattı. KAN'ın haberinde, Suriyeli pilotların görevlendirildiği, eğitim uçakları ve helikopterlerle uçuş eğitimleri gerçekleştirildiği ve Suriye'nin kuzeyinde Sukhoi tipi savaş uçaklarıyla eğitim yapıldığı iddia edilmişti. KAN'a konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir güvenlik yetkilisi, İsrail'in Suriye'deki gelişmeleri takip ettiğini ve bu konudaki endişelerini ABD ile paylaştığını belirtmişti.

Ebu Zuhur askeri havaalanı, Serakib kentinin yaklaşık 27 kilometre doğusunda bulunuyor. Tesis, Suriye'deki iç savaş sırasında aldığı ağır hasar nedeniyle fiilen kullanım dışı kaldı.

Kaynak: ANKA