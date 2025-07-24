İdlib'de Silah Deposunda Patlama: 5 Ölü, 63 Yaralı

İdlib'de Silah Deposunda Patlama: 5 Ölü, 63 Yaralı
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Suriye'nin İdlib kentinde bir silah deposunda meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 63 kişi de yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

SURİYE'nin kuzeyindeki İdlib kentindeki silah deposunda meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

İdlib'in kuzey kırsalında yer alan Kefraya beldesindeki silah ve mühimmat deposunda, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamalarda, 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin yaralandığını bildirildi.

Patlamaların şiddetiyle çevredeki yapılarda hasar oluştuğu, yaralıların tedavi için yakın hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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