İdlib'de Silah Deposunda Patlama: 5 Ölü, 63 Yaralı
Suriye'nin İdlib kentinde bir silah deposunda meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 63 kişi de yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
SURİYE'nin kuzeyindeki İdlib kentindeki silah deposunda meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.
İdlib'in kuzey kırsalında yer alan Kefraya beldesindeki silah ve mühimmat deposunda, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamalarda, 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin yaralandığını bildirildi.
Patlamaların şiddetiyle çevredeki yapılarda hasar oluştuğu, yaralıların tedavi için yakın hastanelere sevk edildiği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya