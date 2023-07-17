İdlib'de Rusya'nın insani yardımları engellemesi protesto edildi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Birleşmiş Milletlerin (BM) ülkeye yaptığı insani yardımların Rusya tarafından engellenmesini protesto etti. STK görevlileri, Rusya'nın Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan giren insani yardımları engellemesine tepki gösterdi. Protestoya katılanlar, insani yardımların savaş bölgesine girişinin engellenmesinin felakete yol açacağını belirtti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Birleşmiş Milletlerin (BM) ülkeye yaptığı insani yardımların Rusya tarafından engellenmesini protesto etti.

Suriye'de yardım çalışmaları yürüten yerel STK görevlileri, Rusya'nın Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan giren insani yardımları engellemesine tepki gösterdi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava Sınır Kapısı önünde bir araya gelen çeşitli STK görevlileri ellerinde "Sadece sınır kapısı değil can damarıdır", "İnsani yardım silah değil" yazılı İngilizce ve Arapça dövizler taşıdı.

Protestoya katılan Suriye Yardım ve Kalkınma Derneği yetkililerinden Ubeyde Denduş, Rusya'nın, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye yardım ulaştırılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresinin uzatılmasını veto etmesinin insanlık dışı olgunu söyledi.

İnsani yardımlarının savaş bölgesine girişinin engellenmesinin felakete yol açacağını ifade eden Denduş, "2,5 milyondan fazla sivil yardımlardan mahrum olacak. 2,8 milyon sivilin ise içme suyu kesilecek özellikle de aşırı sıcak geçen yaz aylarında. Siviller sağlık hizmetinden yoksun bırakılacak." dedi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) bölge müdürlerinden Muhammed Recep de insan yardımların kesilmesinin ardından oluşacak mağduriyete "hayır" demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Uluslararası toplumun Suriye halkından yana adil bir pozisyonda yer alması gerektiğini dile getiren Recep, "Suriye rejimi, insani yardımların kendi kontrolündeki sınır kapısından geçme şartını koştu. İnsani yardımlar koşulsuz olmalıdır. Suriye rejimi, muhalif bölgelerde yaşayan halk üzerinden siyasi çıkar peşinde." şeklinde konuştu.

Aktivist Sara Kasım da savaş bölgesine giren insani yardımların siyasallaştırılmaması gerektiğini kaydetti. Kasım, "İç savaş, göç, on binlerce kayıp ve yüz binlerce insanı yerinden eden Esed rejimi yıllardır kendi kararlarını dayatmak istiyor." dedi.

Suriye'ye yardım mekanizması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere yardım yapılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresini uzatmayı öngören iki ayrı tasarı onay alamamıştı.

BMGK'nin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyordu.

Genellikle gıda ve ilaçlardan oluşan yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.

En son 10 Ocak'ta alınan kararla, yardım mekanizmasının görev süresi 10 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.