İDDEF, vekaletle yurt dışı kurban kesim bedelini açıkladı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), vekaletle yurt dışı kurban kesim bedelinin, büyükbaş hisse kurbanlıkta 2 bin 200 lira, küçükbaş kurbanlık için 2 bin 500 lira olarak belirlendiğini duyurdu. İDDEF'ten yapılan açıklamada, 2023 yılı vacip kurban organizasyonunun 'Paylaş Kurbanını Kardeşinle' sloganıyla Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'da 47 ülke, 309 bölgede gerçekleştirileceği aktarıldı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), vekaletle yurt dışı kurban kesim bedelinin, büyükbaş hisse kurbanlıkta 2 bin 200 lira, küçükbaş kurbanlık için 2 bin 500 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

???????İDDEF'ten yapılan açıklamada, 2023 yılı vacip kurban organizasyonunun "Paylaş Kurbanını Kardeşinle" sloganıyla Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'da 47 ülke, 309 bölgede gerçekleştirileceği aktarıldı.

Kurban etlerinin medrese öğrencilerine, kuraklık, kıtlık ve iç savaş krizi yaşayanlara, mazlum ve mağdur kimseler ile ihtiyaç sahiplerine tek tek teslim edileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İDDEF, kurban alımlarına ülkelere giden ekiplerince üç ay önceden başladı. Hiçbir aracı kurum ile çalışmayan, bağışçılarının kurbanlıklarının alım, kesim ve dağıtım işlemlerini ilk elden gerçekleştiren İDDEF, hazırlıklarını tamamladı. Bağışçılarını SMS yoluyla bilgilendiren ve kurban kesimlerini video kaydına alan İDDEF, kurbanlıkları eşit bir şekilde pay ederek milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştıracak. İDDEF, 2023 yılı vekalet yoluyla yurt dışı kesim bedelini büyükbaş hisse kurbanlıkta 2 bin 200 lira, küçükbaş kurbanlıkta ise 2 bin 500 lira olarak belirledi."

Açıklamada, Federasyonun "www.iddef.org" adlı internet sitesi ya da telefon hattı üzerinden, genel merkezi, il ve ilçelerdeki temsilcilikleri ziyaret edilerek yapılabilen bağışların, Kurban Bayramı'nın ikinci günü saat 18.00'a kadar alınacağı belirtildi.