Çiftçi ve Tamazaşvili Tiflis'te bir araya geldi: Suçla mücadelede iş birliği vurgusu

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Tiflis'te Gürcistan İçişleri Bakanı Sulhan Tamazaşvili ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başkent Tiflis'te Gürcistan İçişleri Bakanı Sulhan Tamazaşvili ile görüştü. Bakan Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve komşu Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Sulkhan Tamazashvili ile gerçekleştirdiğimiz heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantımızı gerçekleştirdik. Türkiye'nin güvenliğini, komşularımızın güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Sınır aşan ve dijital imkanları kullanarak faaliyet alanlarını genişleten yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelede, ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliğini son derece kıymetli buluyoruz. Gürcistan makamlarıyla yürüttüğümüz etkin iş birliği neticesinde bugüne kadar 866 şahsın ülkemize iadesi ve sınır dışı işlemi gerçekleştirildi. Sadece bu yıl ülkemize iadesi sağlanan şahıs sayısı 438 oldu. Suç sınır tanımıyorsa, suçla mücadelemiz ve iş birliğimiz de sınır tanımayacaktır. Bu mücadelede Türkiye ile güçlü bir dayanışma ortaya koyan kıymetli mevkidaşım Sayın Sulkhan Tamazashvili'ye, Gürcistan İçişleri Bakanlığına ve Gürcistan makamlarına teşekkür ediyorum. Türkiye ve Gürcistan'ın huzuru ve güvenliği için karşılıklı iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı