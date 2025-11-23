Haberler

İç çamaşırında kaçak papağanlarla sınırı geçmeye çalıştı

İç çamaşırında kaçak papağanlarla sınırı geçmeye çalıştı
Güncelleme:
ABD sınır görevlileri, rutin bir kontrol sırasında şaşırtıcı bir kaçakçılık girişimini ortaya çıkardı. Meksika'dan getirilen iki nadir papağan, bir yolcunun iç çamaşırına gizlenmiş halde bulundu.

  • Meksika'dan ABD'ye geçiş yapan bir ABD vatandaşı, iç çamaşırında sakladığı iki nadir papağanla sınırda yakalandı.
  • Papağanlar, uluslararası koruma altındaki bir tür olup, Meksika'nın batısı ve Kosta Rika'da yaşıyor.
  • Adam, 20 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezası ile karşı karşıya.

Meksika'dan ABD'ye, iki nadir papağan kaçak olarak sokmaya çalışan bir adam, sınırda yakalandı. Olayın en dikkat çekici yanı ise, kuşların adamın iç çamaşırında saklanmış olmasıydı.

GÖREVLİLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Tijuana'dan Kaliforniya'ya geçiş yapan ABD vatandaşı bir adamın pantolonundaki olağan dışı şişlik, sınır görevlilerinin dikkatini çekti. Görevliler bunun ne olduğunu sorduğunda adam gülerek, "Penisim," diye cevap verdi. Ancak açıklaması ikna edici bulunmadı ve üstünü çıkarması istendi.

ULUSLARARASI KORUMA ALTINDALAR

Adamın iç çamaşırında, ön tarafa yerleştirilmiş kahverengi iki kese bulundu. Bu keselerin içinde bilinci kapalı ama hayatta olan iki turuncu renkli, nadir papağan vardı. Bu papağan türü, özellikle Meksika'nın batısı ve Kosta Rika'da yaşayan, uluslararası koruma altındaki bir tür olarak biliniyor.

Sınırdaki veterinerler, kuşları hemen karantinaya aldı. ABD'nin bulaşıcı hastalıklara karşı aldığı önlemler gereği uygulanan bu süreç sonunda papağanların kısa sürede toparlandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Olay sonrası Güney Kaliforniya Savcılığı, adamın 20 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezası ile karşı karşıya olduğunu duyurdu. Gümrük kayıtlarına göre, sanığın daha önce de kuş kaçakçılığıyla ilgili soruşturmalar geçirdiği belirtildi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500
