İç çamaşırında kaçak papağanlarla sınırı geçmeye çalıştı

Meksika'dan ABD'ye, iki nadir papağan kaçak olarak sokmaya çalışan bir adam, sınırda yakalandı. Olayın en dikkat çekici yanı ise, kuşların adamın iç çamaşırında saklanmış olmasıydı.

GÖREVLİLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Tijuana'dan Kaliforniya'ya geçiş yapan ABD vatandaşı bir adamın pantolonundaki olağan dışı şişlik, sınır görevlilerinin dikkatini çekti. Görevliler bunun ne olduğunu sorduğunda adam gülerek, "Penisim," diye cevap verdi. Ancak açıklaması ikna edici bulunmadı ve üstünü çıkarması istendi.

ULUSLARARASI KORUMA ALTINDALAR

Adamın iç çamaşırında, ön tarafa yerleştirilmiş kahverengi iki kese bulundu. Bu keselerin içinde bilinci kapalı ama hayatta olan iki turuncu renkli, nadir papağan vardı. Bu papağan türü, özellikle Meksika'nın batısı ve Kosta Rika'da yaşayan, uluslararası koruma altındaki bir tür olarak biliniyor.

Sınırdaki veterinerler, kuşları hemen karantinaya aldı. ABD'nin bulaşıcı hastalıklara karşı aldığı önlemler gereği uygulanan bu süreç sonunda papağanların kısa sürede toparlandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Olay sonrası Güney Kaliforniya Savcılığı, adamın 20 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezası ile karşı karşıya olduğunu duyurdu. Gümrük kayıtlarına göre, sanığın daha önce de kuş kaçakçılığıyla ilgili soruşturmalar geçirdiği belirtildi.