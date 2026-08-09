Haberler

Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan Rafinerisini İHA ile Vurdu

Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan Rafinerisini İHA ile Vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya ait Cizan bölgesindeki rafineriyi insansız hava aracıyla hedef aldıklarını duyurdu. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

YEMEN'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketinin Cizan bölgesindeki rafinerisini insansız hava aracıyla hedef aldıklarını bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı. Açıklamada, saldırıda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu

Orta Doğu yangın yeri! Suudilerin can damarı vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşletmeler iyice abarttı: Dışarıdan getirilen çocuk sütü bile hesaba eklendi

İşletmeler iyice abarttı! Hesaba ekleneni görünce CİMER’e koştular
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet' soruna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış

Öğrenciler merak ediyordu, Bakan Tekin yanıtladı: Bu yüzden kaldırıldı
Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı

İran sessizliğini bu görüntüyle bozdu, kafalar daha da karıştı
Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira

Plakasına yazdırdığı hem arabasından etti hem de parasından

Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin

Cansever’in son mesajı kahretti
İspanyol rapçi Morad, İstanbul'da vereceği konsere çıkmadı

Tüm biletler tükendi! Dünyaca ünlü şarkıcı sahneye çıkmaktan vazgeçti
İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi! 20 bin asker detayı dikkat çekti

İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi: 20 binden fazla asker var