Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan Rafinerisini İHA ile Vurdu
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya ait Cizan bölgesindeki rafineriyi insansız hava aracıyla hedef aldıklarını duyurdu. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
YEMEN'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketinin Cizan bölgesindeki rafinerisini insansız hava aracıyla hedef aldıklarını bildirdi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı. Açıklamada, saldırıda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı