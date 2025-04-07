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Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı

Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki bir askeri noktayı ve Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki destroyeri hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen'deki İran destekl Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, görüntülü bir açıklama yaptı.

TEL AVİV'DEKİ ASKERİ NOKTAYA İHA'LI SALDIRI

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki bir askeri noktayı hedef aldıklarını duyuran Seri, "Yafa tipi bir insansız hava aracıyla (İHA) işgal altındaki topraklarda askeri bir hedefe operasyon düzenlendiğini" ifade etti.

KIZILDENİZ'DE ABD'YE AİT 2 SAVAŞ GEMİSİ HEDEF ALINDI

Ayrıca Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki destroyerin hedef alındığını beliren Seri, saldırının kanatlı füze ve İHA'larla gerçekleştirildiğini belirtti.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Helal olsun,yemeğe ekmekleri yok,ama onurlu bir halk.

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

İslam aleminin onurunu tek başına taşıyan en onurlu ülke

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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

yiyecek ekmekleri yokken savaşıyorlar,Müslüman diye geçinen ülkelerin utanması lazım

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

ABD karışık fırsatı iyi değerlendirmek gerek ilerleyen zamanlarda

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