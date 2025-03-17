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Husiler'den Trump'ın "cehennem" tehdidine sayısız tabutla yanıt

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Yemen'deki Husiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın "cehennem yağdıracağına" dair yemin etmesinin ardından dikkat çeken bir animasyon paylaştı. Sayısız tabutun üzerine ABD bayrakları örtüldüğü görülen video, Amerikalı sivilleri çileden çıkarttı. Trump'ın vur emriyle başlayan Yemen saldırısında 53 kişini hayatını kaybederken 98 kişi de yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, ABD BaşkanıTrump'ın Husiler'e 'cehennem yağdıracağına' dair yemin etmesinin ardından, sayısız tabutun üzerine Amerikan bayrakları örtüldüğünü gösteren bir animasyon paylaştı. Video, Amerikalı siviller arasında büyük bir öfkeye yol açtı.

DONANMA GEMİLERİ DE BATIYOR

Video, tabutun üzerinde duran tek bir Amerikan bayrağıyla başlıyor, ancak kamera uzaklaştıkça, batan donanma gemilerinin yakınlarındaki sularda yüzen onlarca bayrağa sarılı tabut görülüyor. Büyük gemiler ateşe verilmiş, tabutlarla çevrili bir şekilde suların içinde yanıyorlar.

Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine kanlı tabutla yanıt

"TERÖRİSTLER HAYAL İLE GERÇEK ARASINDAKİ FARKI ANLAYAMIYOR"

Demokrasileri Savunma Vakfı araştırmacısı Hussain Abdul-Hussain, X'te yaptığı açıklamada, 'Husiler, tahrip edilmiş savaş gemilerinin etrafında yüzen ABD'ye ait örtülü tabutların animasyonunu paylaştı. Bu teröristler gerçekten hayal ile gerçek arasındaki farkı anlayamıyorlar' dedi. Husiler'in propaganda videosu, Amerikalı siviller arasında büyük bir öfkeye yol açarken, bunun Husiler'in şiddeti artırdığına dair bir uyarı mesajı olduğu korkusunu da körükledi.

TRUMP'IN YEMEN TALİMATI

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını bildirmişti. İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Husiler'den Trump'ın
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıahmet izmir:

Hayret. Buraya henüz bu kunuyuda Erdoağan'a bağlayan geribzekalılar gelmemiş

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Haber Yorumlarıalbatros :

anca video yaparsınız

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Haber Yorumlarıhaluk doğan:

her Müslüman ülkeye savaş, ölüm götüren amerika için söylenilecek tek bir söz var; YANKİİİİ GO HOME!

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Haber YorumlarıRevolver:

bunlar güzel tehdit edemiyor... bizimki gibi sessizce eeeey amerika diyemiyorlar :))

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Haber Yorumlarıİdi Amin:

hayal dünyası işte gerçeklerden kopuk başıbozukların

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Husiler işi biliyor. ABD yi öldürme korkut. Bun daha etkili ve bunu Husiler çözmüş helal olsun

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Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Anca animasyon :D

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Haber YorumlarıNusret Ocaktürk:

heheheh yapay Amerikanın yapay zeka ürünüyle yapmışlar onuda ahahhahah

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