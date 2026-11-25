Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çinli teknoloji ve telekomünikasyon devi Huawei, ABD'de görülen ve emsal sayılan davada ticari sır çalmak için komplo kurmaktan ve banka dolandırıcılığından suçlu bulundu. Jüri, şirketi dosyanın en ağır başlığı olan organize suç örgütü suçlamasından ise beraat ettirdi; BBC, kararı AP'ye dayandırarak aktardı.

İKİ AY SÜREN DAVADA SAVCILIĞIN İDDİASI

New York'ta iki ay süren yargılamada savcılar, Huawei'yi rekabet avantajı elde etmek için yalan söylemekle, hile yapmakla ve çalmakla suçladı. Federal savcılar şirket hakkındaki suçlamaları ilk kez 2019'da duyurmuştu.

Geçen hafta yapılan kapanış konuşmasında savcı yardımcısı Meredith Arfa, jüriye Huawei'nin 20 yıl boyunca işini büyütmek için ne gerekiyorsa yaptığını söyledi. Arfa'ya göre bunların arasında İran'daki ticari faaliyetleri konusunda bankalara yalan söylemek ve rakip şirketlerin teknoloji sırlarını çalmak da vardı.

HUAWEI: İDDİALAR OLGUSAL DAYANAKTAN YOKSUN

Savunma ise savcıların önce Huawei'nin bir suç örgütü olduğuna karar verdiğini, dosyayı da bu kabulün üzerine kurduğunu öne sürdü. Şirketin avukatı Brian Heberlig, Huawei'nin 170 ülkede faaliyet gösteren ve 200 binden fazla çalışanı olan bir şirkete sıkı çalışmayla dönüştüğünü, başarısının kendi yeniliklerine dayandığını savundu.

Huawei karardan sonra yaptığı açıklamada, organize suç suçlamasından gelen beraatin "bu iddiaların olgusal dayanaktan yoksun olduğunu doğruladığını ve sekiz yıldır savunduğumuz tutumu haklı çıkardığını" belirtti.

Kaynak: BBC