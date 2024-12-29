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HTŞ lideri Şara'dan PKK/YPG'ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz

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Suriye'de gelişmelere, anayasal düzene, gelecekteki seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan HTŞ lideri Ahmed El Şara, ülkesinin "PKK/YPG'nin üssü olmasına izin vermeyeceklerini" belirtti.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed El Şara, Suriye'deki gelişmelere, anayasal düzene, gelecekteki seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SEÇİMLERİN YAPILMASI YAKLAŞIK 4 YIL SÜREBİLİR"

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından düzenlenecek olası bir seçime ilişkin ilk kez konuşan Şara, seçimlerin yapılmasının yaklaşık 4 yıl sürebileceğini söyledi.

"HTŞ'NİN FESHİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Ulusal Diyalog Konferansı'nda Heyet Tahrir Şam'ın feshini açıklayacaklarını da ifade eden Şara, yeni yönetimin ülkeyi "bir devlet mantığıyla" yöneteceğini ve " Suriye'nin kimseye rahatsızlık kaynağı olmayacağını" vurguladı.

"YENİ BİR ANAYASANIN HAZIRLANMASI YAKLAŞIK 3 YIL SÜREBİLİR"

Suriye'nin kurtuluşunun bölgede "50 yıl boyunca istikrarı sağlayacağını" söyleyen Şara, ülkede yeni bir anayasanın hazırlanmasının ve yazılmasının yaklaşık 3 yıl sürebileceğini kaydetti.

"SURİYE'NİN, PKK/YPG'NİN SALDIRI ÜSSÜ OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ayrıca, mevcut yönetimin kuzeydoğu Suriye'deki krizi çözmek için SDG adını kullanan PKK/ Ypg'yle ile görüştüğünü de aktaran Şara, "Kürtler, Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi. HTŞ lideri, "Kürt güçleri, ordu saflarına entegre edilecek" ifadelerini kullandı. Şara, Suriye'nin, "terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı üssü olmasına" izin vermeyeceklerini de vurguladı.

"RUSYA İLE STRATEJİK ÇIKARLAR VAR"

Ahmed Şera, Rusya'nın, yıllarca savunduğu Şam'daki müttefikini kaybetmesine rağmen Suriye'deki yeni yönetim için yaptığı son açıklamaların oldukça olumlu olduğunu belirtti. Şara, Rusya'nın Suriye ile ilişkisine "yakışır şekilde" ülkeden ayrılmasını istediğini ve Moskova'nın, Suriye için stratejik önemi olduğunu kaydetti.

HTŞ lideri Şara'dan PKK/YPG'ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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