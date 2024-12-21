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'Kürtlerin kontrolündeki bölgeler entegre edilecek' demişti! Suriye'nin yeni savunma bakanı oldu

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Suriye'de geçici hükümet, Esad rejimini deviren muhaliflerin üst düzey komutanlarından Murhaf Ebu Kasra'nın savunma bakanı olarak atandığını açıkladı. Heyet Tahrir el-Şam'ın askeri kanat komutanı Kasra, Suriye'deki Kürtlerin kontrolündeki bölgelerin yeni yönetime entegre edileceğini söylemişti.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçici hükümetin üyeleri yavaş yavaş belli oluyor. Suriye'de geçici hükümet, Esad rejimini deviren muhaliflerin üst düzey komutanlarından Murhaf Ebu Kasra ismiyle bilinen Ebu Hasan el-Hamawi'yi savunma bakanı olarak atandığını açıkladı. Ebu Kasra'nın muhalif gruplar tarafından düzenlenen çok sayıda operasyona liderlik ettiği kaydedildi.

"SİLAHLI KANADIMIZI DAĞITACAĞIZ"

"Herhangi bir devlette, tüm askeri birimler bu kuruma entegre edilmelidir" diyen Hamawi, AFP'ye verdiği röportajda, "Allah'ın izniyle (silahlı kanadımızı dağıtmak için) inisiyatif alan ilk gruplardan biri olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

"KÜRT HALKI SURİYE HALKININ BİLEŞENLERİNDEN BİRİDİR"

Hamawi, Suriye'deki Kürtlerin kontrolündeki bölgelerin de yeni yönetime entegre edileceğini ve Suriye'nin bölünmeyeceğinin altını çizerek, "Kürt halkı Suriye halkının bileşenlerinden biridir. Suriye bölünmeyecek ve federal bir varlık olmayacak" şeklinde konuşmuştu.

'Kürtlerin kontrolündeki bölgeler entegre edilecek' demişti! Suriye'nin yeni savunma bakanı oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMerxas:

Kürtler bağımsızlık alana kadar silah bırakmayacak. bağımsız Kürdistan bölgesesini kabul edeceksiniz. yaşasın Rojava..

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Haber YorumlarıJokerAllame:

hayalî Kürdistan olanın sonu kabristan olur

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Haber Yorumlarıİsmail Yasin:

çakallarla dans...

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Haber YorumlarıHasan Balaban:

Haberler yönetimim sen'den talep'im haberler tv - haber tv - haberler fm - haber fm adlarında uydu televizyon kanalları kur - uydu fm radyo kanalları kur.

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Joker sende az o. Çocuğu değilsin. Sen islam düşmanısın diğerleri de Türkiye düşmanı, hepiniz aynısınız.

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Haber YorumlarıZeki Sevindik:

suriyedeki ayrıcalıklı guruplari tekbir devlet olmali kurtler veya turkler araplar birlik olmali birbirleriyle savasirsa guc kaybederler suriye devleti olamazlar Avrupanin siyasi haritasini inceleyin kucuk kucuk devletler var hic.birbirleriyle savastiklarina sahit oldunu,zmu 1945 den sonra tarkatlar yuzunden orta dogu kangulune dündü veda hurbesinin son mesaji birbirinizi sevmedikce musluman olamazsiniz nasil sevecem kendine ne istersen kumsunada ayni seyi isteme guzuyle bakmalisiniz birlik olmali muhacirle ensarin bulusmasi gibi olmali

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