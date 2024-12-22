HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş

Esed yönetimini ve 61 yıllık Baas rejimini çökerten operasyonun perde arkası ortaya çıktı. Washington Post'a konuşan HTŞ mensubu Musa Elesad operasyonu ve Esed'in akıbetine ilişkin detayları paylaştı.

7 Kasım günü Halep düşmüş 8 Aralık'ta Şam yönetimi devrilerek 61 yıllık Baas rejimi son bulmuş, Beşar Esed ise Rusya'ya kaçmıştı. Suriyeli muhalifler ve Heyet Tahrir Eş Şam (HTŞ) örgütünün Şam yönetimini ele geçirmesinin ardındansa Suriye Devleti HTŞ Lideri Golani öncülüğünde yeniden kurulmaya başlandı.

Washington Post gazetesi ise Esed rejimini deviren harekâta ilişkin yeni detayları ortaya çıkardı. Savaşçı muhalifler, Esed'in ailesine mensup kişiler ve diplomatlardan alınan bilgilere göre Suriye'deki savaşın ve sonrasında yaşananların perde arkası ortaya çıktı.

HTŞ PLANI HAZIRLADI, ANKARA OLUMLU YANIT VERDİ

Heyet Tahrir Eş-Şam mensubu olan Musa Elesad'a göre HTŞ'nin dört yıldır sahada güç dengesini değiştirecek bir karşı saldırıya hazırlandığını belirtti. HTŞ'nin sene başında hazırlamış olduğu planı Türkiye'ye sunduğunu ve Ankara'nın plana olumlu bakarak prensipte onaylandığını belirtti.

İSRAL- LÜBNAN ÇATIŞMASI FIRSAT SAĞLADI

Ekim ayından sonra planın şekillenemeye başladığı ve HTŞ üyelerinin harekete geçmesi için Şam'a ulaşması gerektiği, HTŞ'nin Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ederek, İsrail'in bölgedeki saldırılarını Esed müttefiki olan Hizbullah savaşçılarının Suriye'nin kuzeyine çekilmesine yol açabileceği değerlendirmesinde bulundukları bilgisi yer aldı.

Elesad yaptığı açıklamada Türkiye'nin ilk olarak çatışmaya engel olmak istediklerini sonrasında ise Türk bir yetkilinin İdlib'deki gerginliği son ana kadar azaltmak için bölgeyi korumaya çalıştığını ifade etti.

TÜRKİYE REJİMİ UYARDI

11 Kasım'da başlatılan Astana görüşmelerinin ise Suriye için tam bir dönüm noktası olduğunu belirterek Ankara'nın yapılan toplantıda Suriye rejimi ve Rusya'yı uyardığını, bölgedeki belirsizliğin sürdürülemeyeceğini ifade ettiğini dile getirdi.

Elesad Türk bir yetkilinin rejimi ve destekçilerini uyardığını, İdlib'de bulunan sivillere ve sivil altyapıya ve saldırılara devam etmesi halinde muhaliflerden karşılık göreceklerini söylediğini ifade etti.

ATEŞKES İLAN EDİLMESİYLE HAREKETE GEÇİLDİ

Türkiye'nin Astana toplantısına katılmasının ardından HTŞ'nin sunduğu operasyona yeşil ışık yaktığını ve muhaliflerin planı uygulamak istediğini belirten Elesad 26 Kasım günü İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes ilan edilmesiyle birlikte HTŞ'nin Hizbullah güçlerinin Suriye cephesine geri dönmesinden endişe ederek operasyonu başlattığını belirtti.

RUSYA SURİYE'DE YAŞANANLARI ANLAYAMADI

Rusya'nın ise Türkiye ve muhaliflerin ne yaptığını anlamak için çaba gösterdiğini ancak Türk yetkililerin ise Rusya ile temasları sonrasında artık Esed'i desteklemenin boşa olduğunu, HTŞ'ye karşı saldırının Suriye'nin gelecekteki liderinin Rusya'yı düşman ilan etme ihtimalinin vurgulandığı belirtildi.

Rus diplomata göre ise Halep'in ele geçirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyona ara vermesini beklediklerini, ancak Erdoğan'ın Rusya, İran ve rejimi sürprize uğratarak Erdoğan'ın harekete geçtiğini ve hedefin Şam olduğu söylendi.

ESED BİR UMUT TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Esed'in ise Suriye'den kaçmadan önceArap müttefikleri görevinde kalması gerektiğini düşündüğünü ancak Esed'in korku ile Türkiye'yi aramaya başladığı ve muhaliflerin operasyonu durdurma ihtimalleri düşüncesine kapıldığı öğrenildi.

Türk yetkiliden alınan bilgide ise Esed'in işinin tamamen bittiğini ve Arap Ligi toplantısının bu yüzden ertelendiği öğrenildi.

Esed rejimi iktidarlığının son günlerinde Suriye İran'ın gücünü azaltmak için uğraştığı bu nedenle Tahran'ı kızdırdığını İran'ın ise olay sonrası askerlerini ve diplomatlarını tahliye etmeye başladığını belirtti.