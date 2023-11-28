Hopa'da karaya oturan yük gemisindeki mürettebat kurtarıldı

Artvin AFAD Müdürü Kemal Şenlioğlu: "13 kişiyi güvenli şekilde karaya indirdik. Operasyonumuz sağlıklı bir şekilde tamamlandı"

ARTVİN - Hopa'da karaya oturan yük gemisinin içindeki 13 kişilik mürettebat yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kurtarıldı. Artvin AFAD İl Müdürü Kemal Şenlioğlu, "Ekiplerimizle beraber hızlı bir şekilde sahaya gelip ipli erişim sistemi ile sorunsuz şekilde 13 kişiyi karaya indirdik. Operasyonumuz sağlıklı bir şekilde tamamlandı" dedi.

Gürcistan'ın Batum şehrinde yük boşaltan gemi dün gece saatlerinde denizin dalgalanması sonucu Hopa açıklarında demir attı. Kısa sürede sahile doğru sürüklenen ve içerisinde 6'sı Türk, 5'i Endonezyalı, 2'si Azerbaycanlı mürettebatın bulunduğu gemi, Hopa'da karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, AFAD, AKUT, HOPAK ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda, mürettebat hareketli halat sistemi ile kurtarıldı. Operasyon tamamlandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunun AFAD İl Müdürü Kemal Şenlioğlu, "Türk şirketine ait bir gemi yağışlar ve denizin dalgalı olmasından dolayı sürüklenerek kıyıya oturması sonucu 13 mürettebatlı gemimiz mahsur kaldı. Bizler de ekiplerimizle beraber hızlı bir şekilde sahaya gelip ipli erişim sistemi ile sorunsuz şekilde 13 kişiyi karaya indirdik. Operasyonumuz sağlıklı bir şekilde tamamlandı" dedi.

Rize AKUT Operasyon şefi Ali Güçlü Uzunalioğlu ise "Geminin fotoğraflı gelmişti, onara göre malzeme ayarladık. İlk başta gemi tam karaya oturdu diye düşündük. Gemi karadan uzaklaşıp yakınlaştığı için sabit bir hava hattı yerine hareketli hava hattı kurmayı tercih ettik. Ekip arkadaşlarımızla hep birlikte 13 kişi tahliye edildi" diye konuştu.