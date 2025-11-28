Hong Kong'da Yangın Faciası: 128 Ölü, 200 Kayıp

(ANKARA) - Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court kompleksinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e çıkarken, yaklaşık 200 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yangının, yenileme çalışmalarında kullanılan yanıcı malzemeler ve arızalı yangın alarmları nedeniyle hızla yayıldığı belirtiliyor. Polis, üç inşaat şirketi yetkilisini "adam öldürme" şüphesiyle gözaltına aldı, hükümet ise mağdurlara destek için 39 milyon dolar fon oluşturdu.

Hong Kong'un Tai Po'nun kuzey bölgesinde bulunan sekiz adet 32 katlı kuleden oluşan Wang Fuk Court kompleksinde 26 Kasım Çarşamba öğleden sonra başlayan yangın, bugün kontrol altına alındı. Yangında ölenlerin sayısı 128'e yükselirken; yaklaşık 200 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

Hong Kong Güvenlik Şefi Chris Tang, basın toplantısında, "Polis ayrıntılı soruşturma için binaya girdiğinde daha fazla ceset bulunabileceğini göz ardı etmiyoruz" diyerek hayatını kaybeden 128 kişiden sadece 39'unun kimliğinin tespit edildiğini söyledi. Tang ayrıca, kompleksin yangın alarmlarının düzgün çalışmadığını söyleyerek, "Kurtarma çalışmaları tamamlandı ve 12 itfaiyeci dahil en az 79 kişi yaralandı. Şu anda amacımız binadaki sıcaklığın düşmesini sağlamak ve her şeyin güvenli olduğu tespit edildikten sonra polis kanıtları toplayıp daha ayrıntılı bir soruşturma yürütmek" dedi.

Sitede 4 bin 600'den fazla kişinin yaşadığı belirtilirken; binaların yenileme çalışmaları için bambu iskele ve yeşil ağlarla kaplandığı kaydedildi.

Polis, pencereleri kapatan yanıcı köpük levhalar da dahil olmak üzere güvenli olmayan malzemeler kullandıkları şüphesiyle üç inşaat şirketi yetkilisini adam öldürme suçundan gözaltına aldığını açıkladı.

Polis Müdürü Eileen Chung, dün yaptığı açıklamada, "Şirketin sorumlu taraflarının büyük ihmalde bulunduğuna ve bunun da kazaya yol açarak yangının kontrolsüz bir şekilde yayılmasına ve büyük can kaybına neden olduğuna inanmak için nedenlerimiz var" dedi.

Hükümet, polisin şirketin ofisine yaptığı baskında ihale belgelerini, çalışan listesini, 14 bilgisayarı ve üç cep telefonunu ele geçirdiğini de ekledi.

Hong Kong Çalışma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, konut kompleksindeki sakinlerin devam eden yenileme çalışmalarının yangın tehlikesi oluşturduğuna dair defalarca şikayette bulunmasına rağmen, yetkililerin geçen yıl bu çalışmaların "nispeten düşük bir yangın riski" taşıdığı sonucuna vardığını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü, sakinlerin Eylül 2024'te, müteahhitlerin binaların etrafına kurdukları bambu iskeleleri örtmek için kullandıkları koruyucu yeşil ağların potansiyel yanıcılığı da dahil olmak üzere, yenileme çalışmalarıyla ilgili endişelerini dile getirdiklerini söyledi.

İtfaiyeciler, bugün yangını kontrol altına alıp hala yanmakta olan kuleleri söndürdü.

Hong Kong'un lideri John Lee, hükümetin sakinlere yardım etmek için 39 milyon dolar tutarında bir fon kuracağını söylerken, Çin'in en büyük halka açık şirketlerinden bazıları bağış yapacağını duyurdu.