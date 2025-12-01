Haberler

Hong Kong'da onlarca kişinin yanarak öldüğü facia adeta "Geliyorum" demiş

Hong Kong'da 4 bin kişinin yaşadığı dev sitede çıkan yangında en az 146 kişi hayatını kaybederken 200 kişi ise hala kayıp. Yangın faciasında ihmaller zinciri dikkat çekerken, site sakinlerinin yangın alarmlarının ve söndürme sistemlerinin çalışmadığı konusunda defalarca şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

  • Hong Kong'da en az 146 kişi yangında hayatını kaybetti ve 200 kişi hala kayıp.
  • Yangın alarmları, söndürme sistemleri ve hortumlar çalışmıyordu, ve site sakinleri önceden uyarıda bulunmuştu.
  • Binanın dış cephesindeki bambu iskeleler, koruyucu ağ, güneş panelleri ve köpükler yangının yayılmasına neden oldu ve 3 yetkili gözaltına alındı.

Hong Kong'da en az 146 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin ise hala kayıp olduğu yangın faciasında "ihmaller zinciri" ortaya çıktı. Öyle ki site sakinleri, yangın alarmlarının ve söndürme sistemlerinin çalışmadığı konusunda çokça kez şikayette bulunmuş. Hong Kong'daki yangın faciası adeta "geliyorum" demiş.

EN BÜYÜK ŞÜPHELİ DIŞ CEPHEDEKİ BAMBU İSKELELER

Yüzden fazla kişi yanarak can verdi. Ortaya çıkan ihmaller zinciri felaketin "önceden geliyorum" dediğini ortaya çıkardı. Hong Kong'daki yangının çıkış sebebi henüz belli değil ama en büyük şüpheli binanın dış cephesinde bulunan bambu iskeleler.

İŞÇİLERİN SİGARA İÇERKEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İşçilerin çalışırken sigara içtiğini gösteren görüntüler yangının sebebi olarak gösteriliyor. Binanın dış cephesinde bulunan koruyucu yeşil renkli ağ da alevlerin büyümesine neden oldu. Üstelik site sakinlerinin de yangın ihtimaline karşı yetkilileri uyardığı ancak gerekli önlemin alınmadığı tespit edildi.

FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ

Yangın alarmı çalışmıyordu. Söndürme sistemi de arızalıydı. Çatılara yerleştirilen güneş panellerinin sayısı da yangın yönetmeliğinde belirlenen rakamlardan fazlaydı. Üstelik Temmuz 2025'te sitede oturanların yangın söndürme hortumlarının yenilenmesi için siteyi uyardığı ama yanıt alamadığı da belirlendi. Ayrıca pencerelerde renovasyon sırasında kullanılan köpükler de alevlerin büyümesine neden oldu. 32 katlı sekiz binanın tadilatında görevli firmanın 3 yetkilisi gözaltına alındı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBahadir Hamamcioglu:

En güçlü ihtimal, bina dış cephesindeki bambu iskelelerde işçilerin sigara içmesi sonucu yangının başlamasıdır. Ayrıca yangının bu iskeleler üzerinden hızla yayılması ve yangın alarmı ile söndürme sistemlerinin çalışmaması felaketi büyütmüştür.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
