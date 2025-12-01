Hong Kong'da onlarca kişinin yanarak öldüğü facia adeta 'Geliyorum' demiş

Hong Kong'da en az 146 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin ise hala kayıp olduğu yangın faciasında "ihmaller zinciri" ortaya çıktı. Öyle ki site sakinleri, yangın alarmlarının ve söndürme sistemlerinin çalışmadığı konusunda çokça kez şikayette bulunmuş. Hong Kong'daki yangın faciası adeta "geliyorum" demiş.

EN BÜYÜK ŞÜPHELİ DIŞ CEPHEDEKİ BAMBU İSKELELER

Yüzden fazla kişi yanarak can verdi. Ortaya çıkan ihmaller zinciri felaketin "önceden geliyorum" dediğini ortaya çıkardı. Hong Kong'daki yangının çıkış sebebi henüz belli değil ama en büyük şüpheli binanın dış cephesinde bulunan bambu iskeleler.

İŞÇİLERİN SİGARA İÇERKEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İşçilerin çalışırken sigara içtiğini gösteren görüntüler yangının sebebi olarak gösteriliyor. Binanın dış cephesinde bulunan koruyucu yeşil renkli ağ da alevlerin büyümesine neden oldu. Üstelik site sakinlerinin de yangın ihtimaline karşı yetkilileri uyardığı ancak gerekli önlemin alınmadığı tespit edildi.

FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ

Yangın alarmı çalışmıyordu. Söndürme sistemi de arızalıydı. Çatılara yerleştirilen güneş panellerinin sayısı da yangın yönetmeliğinde belirlenen rakamlardan fazlaydı. Üstelik Temmuz 2025'te sitede oturanların yangın söndürme hortumlarının yenilenmesi için siteyi uyardığı ama yanıt alamadığı da belirlendi. Ayrıca pencerelerde renovasyon sırasında kullanılan köpükler de alevlerin büyümesine neden oldu. 32 katlı sekiz binanın tadilatında görevli firmanın 3 yetkilisi gözaltına alındı.