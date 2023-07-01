Hong Kong, Ana Vatana Dönüşünün 26. Yıldönümünü Kutladı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi, Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 26. yıldönümünü göndere bayrak çekme töreni ve resepsiyon ile kutladı. Tören ve resepsiyona Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Leung Chun-ying, HKSAR İdari Amiri John Lee ve Merkezi Halk Hükümetinin HKSAR'daki İrtibat Bürosu Direktörü Zheng Yanxiong katıldı. Hong Kong yönetimi, geçen yılki çalışmalarını özetleyen bir film göstererek, ekonomik büyüme sürecine geri döndüklerini belirtti. Ayrıca, gelecek yıl Hong Kong'un hikayesini anlatmak ve daha fazla fırsat yaratmak için farklı sektörleri temsil eden delegasyonlarla dünya genelinde aktif ziyaretler yapacaklarını ifade etti.

Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetimi, Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 26. yıldönümü nedeniyle Altın Bauhinia Meydanı'nda göndere bayrak çekme töreni düzenledi, 1 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Lv Xiaowei/Xinhua)

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetimi, Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 26. yıldönümünü kutlamak üzere Cumartesi günü göndere bayrak çekme töreni ile resepsiyon düzenledi.

Altın Bauhinia Meydanı'nda Cumartesi sabahı düzenlenen törene, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Leung Chun-ying, HKSAR İdari Amiri John Lee ve Merkezi Halk Hükümetinin HKSAR'daki İrtibat Bürosu Direktörü Zheng Yanxiong katıldı.

Çin ulusal bayrağı ve HKSAR bayrağı göndere çekilirken, Hükümet Uçuş Hizmeti helikopterleri her iki bayrakla birlikte Victoria Limanı üzerinde uçtu.

Hükümet Uçuş Hizmeti helikopterleri, Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 26. yıldönümü nedeniyle Çin ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) bayraklarıyla birlikte, Victoria Limanı üzerinde uçtu, 1 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Lv Xiaowei/Xinhua)

Törenin ardından HKSAR yönetimi tarafından Hong Kong Kongre ve Sergi Merkezi'nde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyon başlamadan önce, HKSAR yönetiminin geçen yılki çalışmalarını özetleyen bir film gösterildi.

Lee, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Hong Kong'un geçen yıl ekonomik daralmanın gölgesinden çıkarak pozitif ekonomik büyüme sürecine geri döndüğünü söyledi.

HKSAR İdari Amiri, Ekim ayında yaptığı konuşmasında önerilen, konusunda uzman kişi ve şirketleri ülkeye çekme politikasının yavaş yavaş sonuç verdiğini belirtti.

Lee, "Ekibim ve ben gelecek yıl dünyaya Hong Kong'la ilgili güzel hikayeler anlatmak ve kentimiz için daha fazla fırsat yaratmak için farklı sektörleri temsil eden güçlü delegasyonlara liderlik ederek ana karayı ve denizaşırı ülkeleri aktif olarak ziyaret etmeye devam edeceğiz" dedi.

Lee'ye göre Hong Kong, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılmak ve bunların gelişimini desteklemek de dahil olmak üzere ülkenin genel kalkınmasına proaktif ve aktif şekilde entegre olma çabalarını sürdürecek.

HKSAR'daki Merkezi Halk Hükümetinin İrtibat Bürosu, Merkezi Halk Hükümetinin Ulusal Güvenliği Koruma Ofisi ve Çin Dışişleri Bakanlığı Komiserliği Ofisi dahil olmak üzere Hong Kong'daki merkezi yönetim kurumlarında da Cumartesi sabahı göndere bayrak çekme törenleri düzenlendi.