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Hollywood ünlülerinin su tasarrufu kurallarını ihlali öfkeye neden oldu

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Los Angeles'ta devam eden yangın felaketi sırasında, Kim Kardashian, Sylvester Stallone ve Kevin Hart gibi ünlülerin su tasarrufu kurallarını ihlal etmesi toplumda öfkeye neden oldu. Kentin lüks bölgelerinde yaşayan bu ünlüler, kendilerine ayrılan su kotasını aşarak para cezası ödemeyi tercih etti. Ayrıca zengin kesimin özel itfaiye ekipleri kiralaması da tepki çekti.

Los Angeles'taki yangın felaketi büyürken, bazı ünlülerin su tasarrufu kurallarını ihlal etmesi toplumda öfkeye neden oldu. Kentin en lüks bölgelerinden The Oaks'ta 60 milyon dolarlık malikaneye sahip olan Kim Kardashian'ın, kendisine ayrılan su kotasını 232.000 galon aşması dikkat çekti.

Bölgede 2022'den beri uygulanan katı su tasarrufu kurallarına göre, sıradan vatandaşlar bahçelerini haftada sadece iki kez, sekizer dakika sulayabiliyor. Ancak Kardashian'ın yanı sıra Sylvester Stallone ve Kevin Hart gibi ünlülerin bu kurallara uymadığı ve para cezası ödediği ortaya çıktı.

"Bu durum tam bir ayrıcalık göstergesi" diyen bir mahalle sakini, "Herkes yangınla mücadele için su tasarrufu yaparken, bazı ünlüler para cezasını ödeyebilecekleri için kurallara uymadı" açıklamasında bulundu.

Ayrıca zengin kesimin saati 2.000 dolara özel itfaiye ekipleri kiralaması da tepkilere neden oldu. Özel itfaiye hizmeti veren Covered 6 şirketinin sahibi Chris Dunn, "Talep hiç bu kadar yüksek olmamıştı" dedi.

Yangınlarda şu ana kadar 16 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi kayıp. 37.000 dönüm alan yanarken, 12.000 yapı hasar gördü. Aralarında LeBron James, Arnold Schwarzenegger ve Kamala Harris'in de bulunduğu 153.000 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Los Angeles yönetimi, kötü hava kalitesi nedeniyle bölgede sağlık acil durumu ilan ederken, federal yetkililer olası kundakçılık girişimlerine karşı alarma geçti.

Hollywood ünlülerinin su tasarrufu kurallarını ihlali öfkeye neden oldu

Hollywood ünlülerinin su tasarrufu kurallarını ihlali öfkeye neden oldu

Hollywood ünlülerinin su tasarrufu kurallarını ihlali öfkeye neden oldu

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Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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