Hollanda Mahkemesi, İsrail'e F-35 Savaş Uçağı Parçası Satışını Durdurdu

Hollanda mahkemesi, hükümetin İsrail’e F-35 savaş uçağı parçası satışını durdurdu.

Lahey Temyiz Mahkemesi, “ciddi insani hukuku ihlalleri yapılması riski” nedeniyle, en geç yedi gün içinde İsrail’e malzeme tedarikinin durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme, sivil toplum kuruluşları Oxfam Novib, PAX ve The Rights Forum tarafından açılan davayı Pazartesi günü karara bağladı.

Davada, İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-35 savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde olası soykırıma ve savaş yasalarının ciddi ihlalline katkıda bulunacağı gerekçesiyle, yedek parça ihracatının yasaklanmasını talep edildi.

Ancak yerel mahkeme bu talebi reddederek teslimatın devamına karar verdi.

Bunun üzerine Oxfam Novib, PAX ve The Rights Forum, kararı Lahey Temyiz Mahkemesi’ne taşıdı.

Mahkeme, İsrail’in Gazze’deki saldırıları gerçekleştirirken, sivil nüfusun durumunu yeterince hesaba katmadığını belirtti.

Temyiz mahkemesi, Hollanda tarafından satılan savaş uçağı parçalarının “uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesine yol açacak şekilde kullanılması konusunda inkar edilemez bir risk bulunduğuna" karar verdi.

Mahkeme, Hollanda hükümetinin yedek parça teslimatını en geç yedi gün içinde durdurması gerektiğini vurguladı.

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Geoffrey van Leeuwen, mahkemenin kararını incelediklerini söyledi.

ABD yapımı savaş uçağı parçaları Hollanda’daki, Woensdrecht Hava Üssü’ndeki lojistik merkezinden İsrail ve diğer Avrupa ülkelerine gönderiliyor.