Hollanda Genel Seçimlerini D66 Partisi Kazandı
Hollanda'da yapılan genel seçimlerde, Rob Jetten liderliğindeki sosyal liberal Demokratlar 66 Partisi (D66) ilk sırayı alarak 27 sandalye kazandı. Aşırı sağcı PVV 25 sandalye, VVD ise 23 sandalye ile devam etti. Hükümetin kurulabilmesi için en az üç partili koalisyon gerekecek.

HOLLANDA'da düzenlenen genel seçimi, ilk sandık çıkışı anketlerine göre Rob Jetten liderliğindeki sosyal liberal eğilimli Demokratlar 66 Partisi kazandı.

Kesinlik ifade etmeyen sandık çıkış anketlerine göre, Rob Jetten liderliğindeki sosyal liberal eğilimli Demokratlar 66 Partisi (D66), 27 sandalye ile Hollanda parlamento seçimlerinde ilk sırada yer aldı. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) 25 sandalye ile D66'yı takip ederken, liberal Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) 23 sandalye ile üçüncü sırada yer aldı.

Yeşil Sol (Groen Links) - İşçi Partisi (PvdA) ittifakının 20 sandalye, Hristiyan Demokratik Çağrı Partisi'nin (CDA) ise 19 sandalye kazanacağı tahmin ediliyor. Önceki seçimlerde 20 sandalye ile parlamentoya giren Yeni Sosyal Sözleşme (NSC) partisinin ise tüm sandalyelerini kaybedeceği öngörülüyor.

Hollanda'da hükümet oluşturmak için 150 üyeli parlamentoda en az 76 milletvekilinin oyu şart koşulurken, hiçbir siyasi parti tek başına iktidar olacak sandalye sayısına erişemediği ülkede minimum üç partili koalisyon kurulması bekleniyor.

Resmi sonuçların 7 Kasım'da duyurulacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
