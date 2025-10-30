Hollanda Genel Seçimlerini D66 Partisi Kazandı

HOLLANDA'da düzenlenen genel seçimi, ilk sandık çıkışı anketlerine göre Rob Jetten liderliğindeki sosyal liberal eğilimli Demokratlar 66 Partisi kazandı.

Kesinlik ifade etmeyen sandık çıkış anketlerine göre, Rob Jetten liderliğindeki sosyal liberal eğilimli Demokratlar 66 Partisi (D66), 27 sandalye ile Hollanda parlamento seçimlerinde ilk sırada yer aldı. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) 25 sandalye ile D66'yı takip ederken, liberal Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) 23 sandalye ile üçüncü sırada yer aldı.

Yeşil Sol (Groen Links) - İşçi Partisi (PvdA) ittifakının 20 sandalye, Hristiyan Demokratik Çağrı Partisi'nin (CDA) ise 19 sandalye kazanacağı tahmin ediliyor. Önceki seçimlerde 20 sandalye ile parlamentoya giren Yeni Sosyal Sözleşme (NSC) partisinin ise tüm sandalyelerini kaybedeceği öngörülüyor.

Hollanda'da hükümet oluşturmak için 150 üyeli parlamentoda en az 76 milletvekilinin oyu şart koşulurken, hiçbir siyasi parti tek başına iktidar olacak sandalye sayısına erişemediği ülkede minimum üç partili koalisyon kurulması bekleniyor.

Resmi sonuçların 7 Kasım'da duyurulacağı bildirildi.