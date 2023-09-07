Hollanda'da saldırıya uğrayan Türk işçi toprağa verildi

HOLLANDA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dövülüp, kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra yaşamını yitiren Hamit Altürk (42), memleketi Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa verildi. Altürk'ün ailesi faillerin bulunmasını ve devletin yardımını istedi.

HOLLANDA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dövülüp, kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra yaşamını yitiren Hamit Altürk (42), memleketi Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa verildi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir Türk nakliye firmasında işçi olarak çalışan Hamit Altürk, 27 Ağustos'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı yumruk ve tekmelerle ağır yaralan Altürk, tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti. Türkiye'ye getirilen Hamit Altürk'ün cenazesi, Silopi'de kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'FAİLLERİNİN BULUNMASINI İSTİYORUZ'

Altürk'ün kuzeni Yasemin Özdemir, 'Hamit 6 ay önce Hollanda'ya çalışmaya gitti. Saldırıya uğradı ve bir hafta boyunca hastanede kaldı. Vefat haberi geldi. Bizimle ilgilenen konsolosluğa teşekkür ediyoruz. Hamit Altürk arkasında 4 yetim çocuk bıraktı. Devletin buna el atmasını istiyoruz. Bunlara yardımcı olmasını istiyoruz. Faillerinin bulunmasını istiyoruz. Büyüklerimizin elinden ne geliyorsa yapmalarını istiyoruz' dedi.

Eşi Asya Altürk ise olayın aydınlığa kavuşması için yardım beklediklerini, eşinin vefatından sonra 4 çocuğuyla çok zor durumda kaldıklarını söyledi. (DHA)