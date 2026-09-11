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Hollanda'da Batı Nil virüsü alarmı: 3 ölü, vaka sayısı 18'e yükseldi

Hollanda'da Batı Nil virüsü alarmı: 3 ölü, vaka sayısı 18'e yükseldi
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HOLLANDA'da ağustos ayından bu yana Batı Nil virüsü tespit edilen 3 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısının 18'e yükseldiği açıklandı.

HOLLANDA'da ağustos ayından bu yana Batı Nil virüsü tespit edilen 3 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısının 18'e yükseldiği açıklandı.

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nden (RIVM) yapılan açıklamada, ağustos ayından bu yana virüs nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği, tespit edilen toplam vaka sayısının ise 18'e ulaştığı bildirildi. Haftalık raporda, bilimsel bir çalışma kapsamında saptanan bir vaka haricinde, diğer hastaların semptom göstermeleri üzerine kaldırıldıkları hastanelerde teşhis edildiği aktarıldı.

Açıklamada, hastaların virüsü Utrecht, Kuzey Brabant, Kuzey Hollanda, Güney Hollanda, Overijssel ve Gelderland eyaletlerinde enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu kaptığı kaydedildi. RIVM verilerine göre enfeksiyonların yaklaşık yüzde 80'i belirti göstermezken, yüzde 19'luk kesimde grip benzeri semptomlar görülüyor. Vakaların yaklaşık yüzde 1'inde ise nörolojik semptomların eşlik ettiği ağır hastalık tablosu gelişiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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