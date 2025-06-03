Hollanda Başbakanı Dick Schoof Görevi Bıraktı
Hollanda Başbakanı Dick Schoof, aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in koalisyondan çekilmesinin ardından görevinden ayrılma kararı aldı. Schoof, hükümetin geçici olarak devam edeceğini ve güvenlik konularında ilerleme sağlamayı hedefleyeceğini ifade etti.
HOLLANDA Başbakanı Dick Schoof görevi bırakma kararı aldığını duyurdu.
Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından Başbakan Dick Schoof görevi bırakma kararı aldığını açıkladı. Schoof, mevcut hükümetin geçici hükümet olarak göreve devam edeceğini ve güvenlik ile ilgili meseleler konusunda ilerleme sağlamaya çalışacağını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya