HMPV virüsünün 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Koronavirüs salgınının patlak verdiği ilk ülke olan Çin'de son dönemde hızla yayılım gösteren HMPV virüsü endişeyle takip ediliyor. Vaka sayıları Çin'in yanı sıra, Avrupa, Hindistan ve Malezya'da da artış gösterdi.

"OLAĞANDIŞI BİR BELİRTİSİ" ORTAYA ÇIKTI

Son olarak HMPV'nin 'olağandışı bir belirtisi' ortaya çıktı. Çok sayıda vakayı inceleyen Hollandalı bilim insanları ve araştırmacılar dikkat çekici bir bulguya rastladı. HMPV'nin, virüse yakalanan hastaların göğüs, kasık, sırt ve pelvislerinde kırmızı döküntülere neden olduğu belirlendi.

ATEŞ 5 GÜN SÜRÜYOR

Öte yandan İngiliz basını, ABD ve İtalya'da görülen vakalarda döküntülerin görüldüğüne işaret ederek kusma ve halsizlik belirtilerine rastlanıldığını açıkladı. Yeni virüsün diğer belirtileri arasında boğaz ağrısı, burun akıntısı ve 5 gün süren yüksek ateş de yer alıyor.

BU KİŞİLERDE DAHA BÜYÜK RİSK YARATIYOR

Virüsün özellikle kronik akciğer rahatsızlığı ile boğuşanlarda, zayıf bağışıklık sistemine sahip olanlarda, çocuklarda ve yaşlılarda daha büyük risk yarattığının da altı çizildi.