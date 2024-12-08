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Hizbullah, Suriye'den çekildi

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Suriye'de silahlı muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesi sonrasında bölgede dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ajansların geçtiği bilgiye göre Hizbullah, Suriye'den tamamen çekilme kararı aldı.

Suriye'de 27 Kasım Çarşamba günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar birçok kenti çatışmaya bile girmeden ele geçirdi.

61 YILLIK BAAS REJİMİ ÇÖKTÜ

Dün gece saatlerinde başkent Şam'da da kontrolü ele geçiren muhaliflerin bu hamlesi 61 yıllık Baas rejiminin de sonu oldu.

BÖLGEDE SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR

12 gün içinde düzenledikleri operasyonlarla Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da ülkeden kaçmasına neden olan muhaliflerin hamleleri devam ederken bölgede sıcak bir gelişme yaşandı.

HİZBULLAH SURİYE'DEN ÇEKİLDİ

Hizbullah'ın Şam ve Humus çevresinde konuşlu üyelerini Lübnan ve Suriye kıyılarına doğru geri çektiği bildirildi.

HUMUS'TAN ÇEKİLME TALİMATI

Reuters'ın aktardığına göre Hizbullah'a yakın bir kaynak, örgütün son birkaç saat içinde üyelerini Humus bölgesinden çekilme talimatı verdiğini, bazılarının Lazkiye'ye, bazılarının da Lübnan'daki Hermel bölgesine gittiğini söyledi.

Hizbullah, Suriye'den çekildi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıJokerAllame:

hadi yallah

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıDoğrucu:

Kesin türkiyeye geliyorlar başkası mümkün değil

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Defolsunlar

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Böylece İsrail’in güvenliği sağlanmış oldu.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıUD:

Kacti cekilmedi

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Nereye gideceklermiş. İran mı ,Lübnan'nı ,Irak mı. Amman bize gelmeyin...

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Haber YorumlarıKara Duman:

zavallı köpekler

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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

İSLAMİ TERÖR ÖRGÜTÜ HAMAS VE HİZBULLAH YOK OLMAYA MAHKUMDUR.

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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

HALİS BAYAMCUK AĞLIYORDUR EVİNDE ŞİMDİ BU HABERDEN SONRA.

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