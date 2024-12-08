Hizbullah, Suriye'den çekildi

Suriye'de 27 Kasım Çarşamba günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar birçok kenti çatışmaya bile girmeden ele geçirdi.

61 YILLIK BAAS REJİMİ ÇÖKTÜ

Dün gece saatlerinde başkent Şam'da da kontrolü ele geçiren muhaliflerin bu hamlesi 61 yıllık Baas rejiminin de sonu oldu.

BÖLGEDE SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR

12 gün içinde düzenledikleri operasyonlarla Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da ülkeden kaçmasına neden olan muhaliflerin hamleleri devam ederken bölgede sıcak bir gelişme yaşandı.

HİZBULLAH SURİYE'DEN ÇEKİLDİ

Hizbullah'ın Şam ve Humus çevresinde konuşlu üyelerini Lübnan ve Suriye kıyılarına doğru geri çektiği bildirildi.

HUMUS'TAN ÇEKİLME TALİMATI

Reuters'ın aktardığına göre Hizbullah'a yakın bir kaynak, örgütün son birkaç saat içinde üyelerini Humus bölgesinden çekilme talimatı verdiğini, bazılarının Lazkiye'ye, bazılarının da Lübnan'daki Hermel bölgesine gittiğini söyledi.