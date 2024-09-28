Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölüm haberini veren sunucu ağladı
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Lübnan televizyonunda bu gelişmeyi ekran başındakilere aktaran sunucu ise gözyaşlarına boğuldu.
İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıkladı. Hizbullah da yaptığı açıklamada Nasrallah'ın dünkü İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı ve "Savaşmaya devam edeceğiz" dedi.
LÜBNANLI SUNUCU HABERİ SUNARKEN AĞLADI
Bu gelişmeyi tüm ajanslar gibi Lübnan televizyonları da "son dakika" olarak izleyicilerine duyurdu. Bu esnada bir kadın sunucunun haberi sunarken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.