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Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölüm haberini veren sunucu ağladı

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Lübnan televizyonunda bu gelişmeyi ekran başındakilere aktaran sunucu ise gözyaşlarına boğuldu.

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıkladı. Hizbullah da yaptığı açıklamada Nasrallah'ın dünkü İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı ve "Savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

LÜBNANLI SUNUCU HABERİ SUNARKEN AĞLADI

Bu gelişmeyi tüm ajanslar gibi Lübnan televizyonları da "son dakika" olarak izleyicilerine duyurdu. Bu esnada bir kadın sunucunun haberi sunarken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölüm haberini veren sunucu ağladı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Hasan Nasrallah Güncel Lübnan İsrail Lübnan Dünya

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Yorumlar (5)

VEFA:

Bir gülün çevresi dikendir, hardır. Bülbül gül elinden ah ile zardır. Bu da gelir, bu da geçer ağlama!...

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Ahmet Çakır:

Ne keder boş bir devletsiniz.Devlet demeye bin şahit lazım.gelin girin tekrardan Türkiyenin eğemenliğine.

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Ahmet Çakır:

Oturup ağlayacağına intikamınızı alın palavracılar sizi.salya sümük ağlayıp yardım istemek işe yaramaz.

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Marko Apostolidis:

amca şehit oldu

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Atilla Han:

bunun içinde yas ilan etmezler umarım.

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