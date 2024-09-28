Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölüm haberini veren sunucu ağladı

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıkladı. Hizbullah da yaptığı açıklamada Nasrallah'ın dünkü İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı ve "Savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

LÜBNANLI SUNUCU HABERİ SUNARKEN AĞLADI

Bu gelişmeyi tüm ajanslar gibi Lübnan televizyonları da "son dakika" olarak izleyicilerine duyurdu. Bu esnada bir kadın sunucunun haberi sunarken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.