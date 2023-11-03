Hizbullah'ın savaş ilanına Netanyahu'dan ilk yorum: Hata yapmayın bedeli ağır olur

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "Biz İsrail ile savaştayız" açıklamasına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan cevap geldi. Hizbullah'ı "Kuzeydeki düşman" olarak nitelendiren Netanyahu, "Bize karşı hata yapmayın. Bir hata size hayal edebileceğinizden daha fazlasına maliyet olacaktır." dedi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah yaptığı açıklamada Aksa Tufanı operasyonunun birçok cepheye yayıldığını söyleyerek "Savaşın sorumlusu ABD, İsrail bir maşa. ABD bedel ödemeli. ABD üslerine saldıracağız." dedi. Bu açıklamanın akabinde İsrail Başbakanı Netanyahu da Hizbullah'ı tehdit etti.

"BİZİ SINAMAYIN, BUNU BEDELİNİ AĞIR ÖDERSİNİZ"

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah liderinin açıklamalarına atıf yaparak, "Kuzeydeki düşmanlarımıza söylüyorum: Bizi sınamayın, bunun bedelini ağır ödersiniz." diye uyardı. Netanyahu, konuşmasının devamında, "İsrail, Gazze'deki (Hamas'ın elindeki) esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor. Gazze'ye yakıt girişine izin vermiyoruz, para gönderilmesine karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH LİDERİ NASRALLAH NE DEDİ?

Hizbullah lideri Nasrallah bugün yaptığı açıklamada Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarla ilgili "Aksa Tufanı savaşı birden fazla cepheye yayıldı." dedi. Nasrallah, "Biz Lübnan'da 8 Ekim'de savaşa girdik. Güçlerimiz tüm cephelerde savaşıyor ve operasyonları günden güne yoğunlaştırıyorlar. Bu sayede İsrail, güçlerini Lübnan sınırında tutmak zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.