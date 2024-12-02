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Esad'a hiç beklemediği yerden darbe: Hizbullah sırtını döndü

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İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası zor duruma düşen Hizbullah'ın, Esad'ı desteklemek için Suriye'ye takviye kuvvet gönderme niyetinde olmadığı öne sürüldü.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında büyük kayıplar veren Hizbullah Hareketi, Beşşar Esad yönetimini desteklemek amacıyla Suriye'ye takviye kuvvet gönderme niyetinde değil.

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki Suriye Milli Ordusu (SMO), İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği gün Halep'e yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. 28 Kasım tarihinde ardı ardına meydana gelen gelişmeler dünyaiçin sürpriz niteliğini taşıdı.

HİZBULLAH ESAD'A SIRTINI DÖNDÜ

SMO'nun 5 gün gibi kısa bir sürede elde ettiği büyük kazanımların ardından zor duruma düşen ve sürekli olarak geri çekilen Esad rejimi, müttefiklerinden yardım arayışına girdi. İran yanlısı Şii milisler, muhalifler ile çatışan Esad güçlerine destek için Irak'tan Suriye'ye girdi. Ancak Suriye'de güçlü bir varlığa sahip olan Hizbullah ise Esad yönetimine sırtını döndü. Reuters'a bilgi veren Hizbullah'tan üst düzey bir kaynak, Esad'ı desteklemek için Suriye'ye takviye kuvvet gönderme niyetinde olmadıklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 28 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. Aynı gün Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

Esad'a hiç beklemediği yerden darbe: Hizbullah sırtını döndü
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Kendine hayrı yok hizbullahın yarın smo denen terörislerde aynı sonu yaşayacak

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Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

hizbullah SÜNNÜ örgüt HAMAS lehine Amerika ve İsrail'le çarpışıyor ama bizim yondonişler İŞİT saflarında ESATA karşı sünnü birliği kurmuşlar

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