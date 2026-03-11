Hizbullah'dan İsrail'e roket saldırısı!

Haberler

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılar devam ederken; Hizbullah da misilleme saldırıları düzenliyor. Hizbullah son olarak İsrail'in saldırılarına karşılık olarak İsrail'e roket saldırıları gerçekleştirdi.

ABD ile birlikte İran'a günlerdir saldırılar düzenleyen İsrail, 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a da saldırılar düzenliyor.

HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME

İsrail'in saldırılarına yanıt veren Hizbullah, İsrail'e yönelik roket atışları düzenledi. Saldırı kameralara yansırken; gece fırlatılan roketlerle aydınlandı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

İsrail'in işgali ve saldırıları karşısında Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının yaklaşık 780 bine ulaştığı bildirilmişti.

