History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı

History Channel, 31 Aralık 2025'teki son yayınının ardından Türkiye'de yayınlarını durdurdu. Kanal ekranlarında yer alan mesajda, kendilerini izleyen izleyicilere teşekkür edildi.

TÜRKİYE'DE 2006'DA BAŞLADI

Türkiye'de ilk olarak 2006 yılında yayın hayatına başlayan History Channel, özellikle tarih, belgesel ve araştırma programlarına ilgi duyan geniş bir izleyici kitlesi edinmişti.

BELGESEL YAYINCILIĞININ ÖNEMLİ ADRESLERİNDEN BİRİYDİ

Antik uygarlıklardan dünya savaşlarına, Osmanlı tarihinden modern siyasi kırılma anlarına kadar uzanan içerikleriyle, belgesel yayıncılığının önemli adreslerinden biri haline geldi.

A+E NETWORKS ÇATISI ALTINDAYDI

ABD merkezli bir yayın kuruluşu olan History Channel, dünyada ilk kez 1995 yılında yayına başladı. A+E Networks çatısı altında faaliyet gösteren kanal, kısa sürede yalnızca Amerika'da değil Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarında da güçlü bir marka haline geldi. Türkiye yayını da bu küresel genişleme sürecinin bir parçası olarak hayata geçirildi.