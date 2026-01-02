Haberler

History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı

History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belgesel yayıncılığının önemli adreslerinden biri olan History Channel, 31 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye yayınlarını sonlandırdı. Türkiye'de ilk olarak 2006 yılında yayın hayatına başlayan History Channel, tarih, belgesel ve araştırma programlarına ilgi duyan geniş bir izleyici kitlesi edinmişti.

History Channel, 31 Aralık 2025'teki son yayınının ardından Türkiye'de yayınlarını durdurdu. Kanal ekranlarında yer alan mesajda, kendilerini izleyen izleyicilere teşekkür edildi.

TÜRKİYE'DE 2006'DA BAŞLADI

Türkiye'de ilk olarak 2006 yılında yayın hayatına başlayan History Channel, özellikle tarih, belgesel ve araştırma programlarına ilgi duyan geniş bir izleyici kitlesi edinmişti.

BELGESEL YAYINCILIĞININ ÖNEMLİ ADRESLERİNDEN BİRİYDİ

Antik uygarlıklardan dünya savaşlarına, Osmanlı tarihinden modern siyasi kırılma anlarına kadar uzanan içerikleriyle, belgesel yayıncılığının önemli adreslerinden biri haline geldi.

A+E NETWORKS ÇATISI ALTINDAYDI

ABD merkezli bir yayın kuruluşu olan History Channel, dünyada ilk kez 1995 yılında yayına başladı. A+E Networks çatısı altında faaliyet gösteren kanal, kısa sürede yalnızca Amerika'da değil Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarında da güçlü bir marka haline geldi. Türkiye yayını da bu küresel genişleme sürecinin bir parçası olarak hayata geçirildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Trump elindeki morlukların nedenini ilk kez açıkladı

Eline ne oldu? Trump morlukların sebebini ilk kez açıkladı
AK Partili eski kadın yönetici evinde ölü bulundu

AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi
Teve 2 yeni yıla, yeni isimle girdi

Yeni yıla, yeni isimle girdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 28 ilde okullar tatil edildi

İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 28 ilimizde okullar tatil edildi
Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar

Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp polis yaktılar
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Eksi 13 derecede halkın önünde yemin etti, Mamdani resmen göreve başladı

Yeni başkan eksi 13 derecede 40 bin kişinin önünde de yemin etti