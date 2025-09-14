Haberler

Hindistan'ın Assam Eyaletinde 5.5 Büyüklüğünde Deprem

Hindistan'ın Assam Eyaletinde 5.5 Büyüklüğünde Deprem
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin Kharupatia bölgesinde 29 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi. Deprem, komşu ülke Butan'da da hissedildi.

Depremin komşu ülke Butan'da da hissedildiği ve şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
