Hindistan'ın Assam Eyaletinde 5.5 Büyüklüğünde Deprem

HİNDİSTAN'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Assam eyaletine bağlı Kharupatia bölgesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin, 29 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

Depremin komşu ülke Butan'da da hissedildiği ve şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği aktarıldı.