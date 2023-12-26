Hindistan Deniz Kuvvetleri, İsrail bağlantılı gemiye yapılan saldırı sonrası Arap Denizi'ne savaş gemileri gönderdi

Hindistan Deniz Kuvvetleri, Hindistan sahillerinde bir İsrail ile bağlantılı kimyasal tankere yönelik saldırının ardından güdümlü füze destroyerlerini Arap Denizi'ne gönderdiğini açıkladı. Savunma Bakanlığı'nın Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "son zamanlarda Arap Denizi'nde gerçekleşen saldırılar göz önüne alındığında" üç gizli güdümlü destroyerin "denizde çeşitli bölgelere" gönderildiği belirtildi. Ayrıca, "alan farkındalığını sürdürmek" amacıyla uzun menzilli deniz devriye uçakları kullanıldığı ifade edildi.

ABD, Hint Okyanusu'nda 23 Aralık'taki saldırının "İran'dan ateşlendiğini" iddia etti; ancak Tahran, bu suçlamayı temelsiz olarak reddetti. Saldırı, ABD öncülüğündeki bir görev gücünün Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığına yönelik benzer tehditlerini karşılama çabasının bir parçası olarak gerçekleşti.

Hindistan Deniz Kuvvetleri, MV Chem Pluto gemisine yönelik saldırının doğasını araştırdığını ve geminin Pazartesi günü finansal başkent Mumbai'ye "güvenli bir şekilde demirlediğini" belirtti. Savunma Bakanlığı, başlangıçta bir "insansız hava aracı saldırısına" işaret ettiğini, ancak "saldırının vektörünü, kullanılan patlayıcı türünü ve miktarını belirlemek için ileri düzeyde adli ve teknik analize ihtiyaç duyulduğunu" ifade etti.

Pentagon'a göre, 21 Hint ve bir Vietnam vatandaşı taşıyan Japon şirketine ait MV Chem Pluto, Hindistan kıyısının 200 deniz mili (370 km) açığında Cumartesi günü vuruldu. Saldırı yangına neden oldu ancak can kaybına yol açmadı. Husiler, İsrail ile bağlantılı her gemiyi hedef alma sözü vermiş, bu da küresel ticaretin yüzde 12'sinin geçtiği Kızıldeniz üzerinden, İsrail askeri tarafından karadan, denizden ve havadan bombardımana tutulan Gazze'ye dayanışma amacını taşıyor. Ekim ayından bu yana Husiler, dünya genelinde bir düzineyi aşkın gemiye saldırdı ve bazı büyük firmaları bu rotayı terk etmeye zorladı. Kızıldeniz'den uzakta gerçekleşen Hint Okyanusu'ndaki saldırı, İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde deniz taşımacılığına yönelik daha geniş risklere dair endişeleri artırdı.