Hindistan'da yolcu uçağının düştüğü yerleşim yerinden ilk görüntüler

Hindistan'da yolcu uçağının düştüğü yerleşim yerinden ilk görüntüler
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Hindistan'da yolcu uçağının düştüğü yerleşim yerinden ilk görüntüler
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Hindistan'dan 242 kişiyi taşıyan uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Yolcu uçağı yerleşim yerine düşerken gelen ilk görüntülerde büyük panik yaşandığı görüldü.

Hindistan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, İngiltere'nin Birmingham kentine uçuşu sırasında Ahmedabad'da düştü. 242 yolcu bulunan uçak Meghani Nagar adlı yerleşim bölgesine düştü. Bölgeye giden tüm yollar kapatıldı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Uçağın düştüğü yerleşim yerinde büyük panik yaşanırken etrafı siyah dumanların kapladığı görüldü. Görüntülerde uçağın enkazının yandığı ayrıca sedyelerle taşınan ve ambulanslarla götürülen insanlar kameralara yansıdı.

Hindistan'da yolcu uçağının düştüğü yerleşim yerinden ilk görüntüler

İngiltere'ye gitmeye hazırlanan uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat üyesi olmak üzere 242 kişi bulunuyordu.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Havayolu şirketi Air India kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız" denildi.

Hindistan'da yolcu uçağının düştüğü yerleşim yerinden ilk görüntüler

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (3)

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