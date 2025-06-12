Hindistan'da yolcu uçağının düştüğü yerleşim yerinden ilk görüntüler

Hindistan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, İngiltere'nin Birmingham kentine uçuşu sırasında Ahmedabad'da düştü. 242 yolcu bulunan uçak Meghani Nagar adlı yerleşim bölgesine düştü. Bölgeye giden tüm yollar kapatıldı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Uçağın düştüğü yerleşim yerinde büyük panik yaşanırken etrafı siyah dumanların kapladığı görüldü. Görüntülerde uçağın enkazının yandığı ayrıca sedyelerle taşınan ve ambulanslarla götürülen insanlar kameralara yansıdı.

İngiltere'ye gitmeye hazırlanan uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat üyesi olmak üzere 242 kişi bulunuyordu.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Havayolu şirketi Air India kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız" denildi.