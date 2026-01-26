Haberler

Hindistan'da Nipah Virüsü Alarmı: Tayland Sınırda Taramalara Başladı

Güncelleme:
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde ortaya çıkan Nipah virüsü, sağlık çalışanlarını etkileyen ölümcül bir salgına yol açtı. Tayland, güvenlik önlemleri kapsamında havaalanlarında tarama uygulaması başlattı. Nipah virüsünün henüz bir tedavisi bulunmuyor ve tüm dünyada endişe yarattı.

(ANKARA) - Hindistan'da yeni bir virüs ortaya çıktı. Tayland Hastalık Kontrol Dairesi (DDC), Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde patlak veren ve sağlık çalışanlarını da etkileyen ölümcül Nipah virüsü salgını nedeniyle havaalanlarında sıkı tarama önlemleri başlattı.

Hindistan'da ortaya çıkan Nipah virüsü, ülkeleri alarma geçirdi. Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, Batı Bengal eyaletinde şu ana kadar beş Nipah virüsü vakası doğrulandı. Vakalar arasında Kolkata'ya 26 kilometre uzaklıktaki özel bir hastanede görev yapan bir doktor ile biri kadın biri erkek iki hemşirenin de bulunduğu bildirildi. Hindistan Sağlık Bakanlığı kaynakları, bazı hastaların durumunun kritik olduğunu ve yakın gözetim altında tutulduklarını belirtti.

Salgın haberlerinin ardından Tayland Halk Sağlığı Bakanlığı, 25 Ocak 2026 itibarıyla başkent Bangkok'taki Suvarnabhumi ve Don Mueang uluslararası havalimanlarında Batı Bengal bölgesinden gelen yolculara yönelik sağlık taraması uygulamasını devreye soktu. Yetkililer, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, nefes darlığı veya nöbet gibi semptomlar gösteren yolcuların derhal tıbbi yardım alması gerektiğini vurguladı. Taylandlı yetkililer, virüsün sınır ötesi yayılımını önlemek için "Tek Sağlık Ağı" üzerinden koordinasyonu hızlandırdıklarını açıkladı.

Henüz tedavisi bulunmuyor, karantina süreçleri başlatıldı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın potansiyeli nedeniyle "öncelikli patojen" olarak sınıflandırılan Nipah virüsünün bilinen bir aşısı veya tedavisi bulunmuyor. Yarasa kaynaklı olan ve insandan insana bulaşabilen virüsün, geçmiş salgınlardaki verilere göre ölüm oranı yüzde 40 ile yüzde 75 arasında değişiyor.

Hastalığın kuluçka süresinin 5 ila 14 gün arasında olduğu, belirtilerin yüksek ateş ve baş ağrısıyla başlayıp 24-48 saat içinde komaya varan ensefalite (beyin iltihabı) dönüşebildiği kaydedildi.

Salgının çıkış noktası olarak, hastaneye şiddetli solunum sıkıntısı ile gelen ve test yapılamadan hayatını kaybeden bir hastaya işaret ediliyor. Sağlık çalışanlarının virüsü bu hastaya müdahale ederken kaptığı düşünülüyor.

Yayılımı engellemek amacıyla Hindistanlı yetkililer yaklaşık 100 kişiyi karantinaya alırken, bölgede temas takibi ve acil durum çalışmaları başlatıldı. Hindistan hükümeti durumu izlemek üzere bölgeye merkezi bir müdahale ekibi gönderdi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), geçtiğimiz eylül ayında Nipah virüsünü "1. Sınıf yasal olarak bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık" kategorisine almıştı. Bölge ülkelerinden Nepal de virüsün olası girişine karşı teyakkuzda olduğunu duyurdu.

Kaynak: ANKA / Dünya
