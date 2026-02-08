Haberler

Hindistan'da lunaparkta kaza: 1 ölü, 13 yaralı
Güncelleme:
Faridabad kentindeki bir lunaparkta 'Tsunami Salıncağı' adlı oyuncakta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HİNDİSTAN'ın Faridabad kentindeki bir lunaparkta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Faridabad kentindeki bir lunaparkta 'Tsunami Salıncağı' adlı oyuncakta meydana gelen kazada, salıncağı tutan kilit mekanizmalarından birinin kırılması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını ve yaralıların çoğunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
