Hindistan'da lunaparkta kaza: 1 ölü, 13 yaralı
Faridabad kentindeki bir lunaparkta 'Tsunami Salıncağı' adlı oyuncakta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hindistan'ın Faridabad kentindeki bir lunaparkta 'Tsunami Salıncağı' adlı oyuncakta meydana gelen kazada, salıncağı tutan kilit mekanizmalarından birinin kırılması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını ve yaralıların çoğunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
