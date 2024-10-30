Üye Girişi
Haberler

Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otobüsün beton tünele çarpması sonucu meydana gelen kazada, otobüsün ön kısmı tamamen ezildi. İki yolcu olay yerinde, üç kişi ise hastanede hayatını kaybetti. 23 kişinin hayati tehlikesi bulunurken, eyalet başbakanı yaralıların en iyi şekilde tedavi edilmesi için talimat verdi. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü beton tünele çarptı. Kazada 12 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.

Kaza, Salı günü saat 14:00 sıralarında Sikar bölgesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, özel bir şirkete ait otobüs aniden savrulmaya başladı ve yüksek hızla beton yapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmı tamamen ezildi.

İki yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, üç kişi hastanede yapılan ameliyatlar sırasında yaşamını yitirdi. SK Hastanesi yetkilileri, 23 kişinin hayati tehlikesi bulunduğunu ve tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Eyalet Başbakanı Bhajanlal Sharma yaptığı açıklamada, "Yaşanan can kayıpları yüreğimizi burktu. Yetkililere yaralıların en iyi şekilde tedavi edilmesi için talimat verdim" dedi.

Kazanın nedeni araştırılırken, Hindistan'da son aylarda artan otobüs kazaları dikkat çekiyor. Temmuz ayında yaşanan benzer bir kazada iki çocuk hayatını kaybetmiş, Kerala'da ise bir yaşındaki bebeğin de aralarında bulunduğu dört kişi uçuruma yuvarlanan otobüste can vermişti.

Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Haberler.com Özel Hindistan 3-sayfa Güncel trafik Dünya

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında

 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var

CHP'li başkan neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var

 CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki

Özel'den CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk tepki
Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MÜGE ANLI ALİ CAN DEMİRCİ OLAYI | Ali Can Demirci öldürüldü mü, nasıl öldü? Masterchef 30 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? CANLI ALTIN KURU | 30 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI CANLI İZLE | 30 Ekim maçlarını şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki var mı? ZTK maçları izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maç var mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? BİM 30 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 30 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? ŞOK 30 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.