Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü beton tünele çarptı. Kazada 12 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.

Kaza, Salı günü saat 14:00 sıralarında Sikar bölgesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, özel bir şirkete ait otobüs aniden savrulmaya başladı ve yüksek hızla beton yapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmı tamamen ezildi.

İki yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, üç kişi hastanede yapılan ameliyatlar sırasında yaşamını yitirdi. SK Hastanesi yetkilileri, 23 kişinin hayati tehlikesi bulunduğunu ve tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Eyalet Başbakanı Bhajanlal Sharma yaptığı açıklamada, "Yaşanan can kayıpları yüreğimizi burktu. Yetkililere yaralıların en iyi şekilde tedavi edilmesi için talimat verdim" dedi.

Kazanın nedeni araştırılırken, Hindistan'da son aylarda artan otobüs kazaları dikkat çekiyor. Temmuz ayında yaşanan benzer bir kazada iki çocuk hayatını kaybetmiş, Kerala'da ise bir yaşındaki bebeğin de aralarında bulunduğu dört kişi uçuruma yuvarlanan otobüste can vermişti.