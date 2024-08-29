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Hindistan'da gözaltına alınan anne ile oğluna dehşeti yaşattılar

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Hindistan'da kast sistemi dışında kabul edilen Dalitlere mensup anne ve oğlu, gözaltında tutuldukları polis merkezinde öldüresiye dövüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması ülkede infiale yol açtı.

Hindistan'daki kast sisteminde, sistemin tümüyle dışında ve altında kabul edilen Dalitlere mensup anne ve oğlu, polis merkezinde şiddete uğradı.

Hindistan'dan gelen görüntüler infiale yol açtı. Ülkedeki kast sisteminde "alt kast" olarak görülen Dalitlere yönelik yapılan şiddet kameraya yansıdı.

Hindistan'da gözaltına alınan anne ve oğlu öldüresiye dövdüler

ANNE VE OĞLUNA ÖLDÜRESİYE DAYAK

Dalit anne ve oğlu, bir polis merkezinde gözaltında iken öldüresiye şiddete maruz kaldı. Karakoldaki güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması ülkede tartışma konusu oldu.

DALİTLER KİMDİR?

Dalitler, sistemin tümüyle dışında ve altında kabul edilen 200 milyon kadar Hint insan grubudur. "Dalit" kelimesi, Hindistan'da "dokunulmaz" anlamına gelmektedir. Dalitlere, "dokunulmazlar" denilmesinin nedeni, tuvaletlerin (elle) temizlenmesi, ölenlerin gömülme işlemi, hayvanların bakımı gibi diğer kastlarda bulunan Hinduların iğrendiği ve aşağılayıcı bulduğu işlerin yaptırılmasıdır. Bu sebepten dokunulmayacak kadar pis olarak görülürler ve sıradan bir insanmış gibi karşılanmazlar. Küçük dalit çocukları okulda eğitim alamaz ve dalitler diğer kastlardan biriyle evlenemezler.

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Dünya

Güvenlik Kamerası Hindistan Hindistan 3-sayfa Dünya İnsan Hakları 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Zor Hayat:

Bu ceza sistemi ülkemizde tcvüzcülere uygulanması lazım

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