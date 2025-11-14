Hindistan'da Eğitim Uçağı Düştü

HİNDİSTAN Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağının ülkenin Tamil Nadu eyaletinde düştüğü bildirildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bir eğitim uçağının Tamil Nadu'nun başkenti Chennai yakınlarında düştüğü belirtildi. Açıklamada, pilotun uçaktan güvenli şekilde atladığı ve kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.