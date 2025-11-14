Hindistan'da Eğitim Uçağı Düştü
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağı, Tamil Nadu eyaletinde düştü. Pilot güvenli bir şekilde uçağı terk etti, kaza ile ilgili inceleme başladı.
HİNDİSTAN Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağının ülkenin Tamil Nadu eyaletinde düştüğü bildirildi.
Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bir eğitim uçağının Tamil Nadu'nun başkenti Chennai yakınlarında düştüğü belirtildi. Açıklamada, pilotun uçaktan güvenli şekilde atladığı ve kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.
