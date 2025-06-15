Hindistan'da Boeing 787 Uçakları için İnceleme Başlatıldı

Hindistan'da Boeing 787 Uçakları için İnceleme Başlatıldı
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Hindistan'da 12 Haziran'da meydana gelen uçak kazasının ardından, ülkedeki tüm 'Boeing 787' tipi uçaklar için inceleme başlatıldı. Sivil Havacılık Bakanlığı, kazayla ilgili detayları ve hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarını sürdürüyor.

HİNDİSTAN'da 12 Haziran'da meydana gelen uçak kazasının ardından, ülkedeki 'Boeing 787 tipi uçaklar için inceleme başlatıldığı bildirildi.

Hindistan'ın Gucerat eyaletindeki Ahmedabad kentindeki havalimanında 12 Haziran'da yaşanan uçak kazasının ardından, ülkedeki tüm 'Boeing 787' tipi uçaklar için inceleme başlatıldı. Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, ülkedeki tüm 'Boeing 787' tipi uçaklar hakkında incelenme başlatıldığını belirtti. Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu kazayla ilgili açıklamasında, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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