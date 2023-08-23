Hindistan'da bir demiryolu köprüsünün çökmesi sonucu en az 26 kişi öldü, birçok kişi enkazda kaldı

Hindistan'da inşaat halindeki demiryolu köprüsü çöktü, en az 26 ölü, çok sayıda mahsur. Mizoram eyaletindeki olayın sebebi araştırılıyor. Kurtarma çalışmaları sürüyor. Başbakan Modi başsağlığı diledi. Uzmanlar, köprü güvenliğinin artırılmasını vurguluyor.

Hindistan'da inşaat halindeki bir demiryolu köprüsünün çökmesi sonucu en az 26 kişi öldü, birçok kişi mahsur kaldı.

Kuzeydoğu Mizoram eyaletinin başkenti yakınındaki Sairang'da meydana gelen korkunç kazada onlarca kişinin öldüğü ve birçok kişinin de mahsur kaldığı bildiriliyor.

Yetkililer, köprünün çökmesi sırasında yaklaşık 35-40 inşaat işçisinin olay yerinde olduğunu tahmin ederek kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladılar.

Bir görgü tanığı, çökmeden önce şiddetli bir patlama sesi duyduğunu ve çoğunluğu Batı Bengal'den gelen işçilerin yardım için çığlık attığını anlattı.

Mizoram başbakanı Zoramthanga'nın paylaştığı video görüntüsü, yüksek direklerden aşağı düşmüş bir metal çerçeveyi gösteriyordu.

Zoramthanga, "Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu trajedinin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Tüm yaslı ailelere en içten taziyelerimi sunuyor ve yaralılara hızlı bir iyileşme diliyorum." diye yazdı.

Köprü çökmesi, demir kirişlerden birinin kurulum sırasında dengesini kaybetmesi sonucu gerçekleşti ve onlarca işçi hala üzerindeyken yere düştü.

Kurtarma ekibi hayatta kalanları aramaya devam ederken, yaralılara yardımcı olmak için bir tıbbi ekip olay yerinde bulunuyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazadan "üzüntü duyduğunu" ve "sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı dilediğini" ifade eden bir açıklama yaptı.

Hükümet, ölenlerin yakınlarına 2.400 dolar ödeyeceğini açıkladı.

Yetkililer, çöküşün nedenini araştırmaya başladı.

Geçen yıl, başka bir köprünün Hindistan'da çöktüğü anı gösteren ürkütücü görüntüler en az 141 kişinin ölümüne neden oldu.

100 yaşındaki bir asma köprüsü Morbi, Gujarat'taki Machchhu Nehri'ne çarptığında, kurbanların arasında tahmini olarak 56 çocuk bulunuyordu.