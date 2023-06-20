Hindistan'da baba, kızını ve sevgilisini töre cinayeti nedeniyle öldürdü ve cesetlerini timsah dolu nehire attı

Hindistan'ın Morena şehrinde bir baba, kızını ve sevgilisini töre cinayeti nedeniyle öldürerek Chambal Nehri'ne attı. Polis ve devlet acil durum ekibi, iki cesedi bulmak için arama çalışmalarına devam ediyor. Radheyshyam'ın ailesi, gençlerin kaçtığını belirtirken Shivani'nin babası itiraf etti ve cesetleri nehre attığını söyledi.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletininMorena şehrindebir baba, kızını ve 21 yaşındaki sevgilisini töre cinayeti nedeniyle öldürerek, timsahlarla dolu olan Chambal nehri'ne attı.

Shivani Tomar ve Radheshyam Tomar isimli genç çift, Morena ilçesine bağlı Ratanbasai köyünde öldürüldü. Shivani'nin ailesi, kızlarının Balupura köyünden Radheshyam ile ilişkisine karşı çıkıyordu. Olay, Radheshyam'ın babası, oğlunun ve Shivani'nin birkaç gündür kayıp olduğunu ve öldürüldüklerini düşünerek polise başvurunca ortaya çıktı.

Morena ilçesinde görevli Polis Yetkilisi Parmal Singh Mehra'ya göre, Shivani'nin babası Rajpal Singh Tomar ve Radheyshyam'ın ailesi, gençlerin kaybolduğuna dair Ambah polis karakoluna başvuruda bulundu. Başta her iki gencin de kaçtığı düşünülse de, kimsenin onları köyden ayrılırken görmediği ortaya çıktı.

Ambah bölgesindeki polis ve devlet acil durum ekibi (SDERF), Chambal Nehri'nde iki cesedi bulmak için arama çalışmalarına devam ediyor. Shivani'nin babası Rajpal Singh Tomar, kızını ve Radheyshyam'ı bir arada bulduktan sonra öldürdüğünü itiraf etti ve cesetleri Chambal Nehri'ne attığını belirtti.

Radheyshyam'ın ailesi, gençlerin geçen ay kaçtıklarını ve Uttar Pradesh'de bulunduklarını belirtti. 1 Haziran'da Shivani'nin babası, Radheyshyam'ın ailesine oğullarını ikna etmeleri ve onu başka bir yerde yaşamaya teşvik etmeleri için bir uyarıda bulundu.