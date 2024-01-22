Hindistan'da aşırı sağcı Hindular tarafından yıkılan cami yerine büyük tapınak yapılması, ülkedeki müslümanların tepkisini çekti

Hindistan'da 1992 yılında aşırı sağcı Hindu gruplar tarafından yıkılan caminin enkazının yerine Hindistan2nın en büyük tapınaklarından bir tanesinin inşa edilmesi, ülkede yaşayan müslümanların tepkisi çekti.

Tapınak, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de katılacağı bir törenle bugün açılacak.

Büyük bütçeli etkinliğin bu yılki seçimler öncesinde Hindu seçmenleri birleştirmesi amaçlanıyor ancak muhalefetin boykotları ve Hindistan'ın Müslüman nüfusuyla devam eden gerginlikler heyecanı gölgeledi.

Sağcı grupların, Hintçe konuşulan Uttar Pradesh eyaletindeki Ayodhya kentindeki 50 metrelik Ram Tapınağı'nın açılışı için davetiye dağıttı.

Aralık 1992'de radikal Hindular, 400 yıldır aynı yerde duran camiyi yıkarak Hindistan'da çoğu Müslüman olmak üzere 2.000 kişinin ölümüne yol açan şiddetli ayaklanmalara neden oldu.

30 yıldan fazla bir süre sonra Modi, tarihi alanda yeni bir Hindu tapınağının açılışını yapacak. 298 milyon Euro'luk proje, Modi'nin Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) 2014'ten bu yana iki dönem görevde kalmasını sağladı.

BJP, Hinduizm'in Mekke'si veya Vatikan'ı olarak bilinen tapınağın açılmasının, Modi'nin bu yaz yapılacak seçimlerde dördüncü dönemi kazanmasına yardımcı olacağını umuyor.

Bazı Müslümanlar kutlamaları onlarca yıldır devam eden husumetin sona ermesi olarak gördüklerini söyledi. Ancak göreve başlama töreni eleştiriye açık değil: Hinduizm'in dört papazından ikisi töreni boykot edeceklerini söyledi.

Ana muhalefetteki Kongre Partisi de bölgesel bir grupla birlikte hem ibadet edenlerin hem de diğer ziyaretçilerin katılacağı etkinliği boykot etme kararı aldı.

Kongre sözcüsü Pawan Khera, "Kendimle Tanrım arasında bir aracıya ihtiyacım yok" diyerek, açılışa katılmayacağını söyledi.

Müslümanlar, dini saldırıların artık nadir görülmesine rağmen, BJP'nin Delhi'de iktidara gelmesinden bu yana ev sahipleri, okullar, sağlık ve iş sektörleri tarafından yapılan ayrımcılığın devam ettiğini ve ülkenin 28 eyaletinin 20'sinden fazlasına yayıldığını söylüyor.