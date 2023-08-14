Hindistan'da 24 saat içinde aşırı yağışlardan dolayı hayatını kaybetti

Himachal Pradesh'ta yoğun yağışlar sonucu ayrı olaylarda 21 kişi hayatını kaybetti. Shimla'da tapınak çökmesiyle 9 kişi öldü. Rettettirm operasyonları devam ediyor. Aynı zamanda, Uttarakhand'ta da hava durumu uyarıları yapıldı. Punjab, Haryana ve Batı Uttar Pradesh'ta yağış bekleniyor. Öte yandan, Dehradun'da bir kolej binası çöktü.

Hindistan'ınHimachal Pradesh eyaletinde aşırı yağışlardan dolayı 24 saat içinde 21 kişi, hayatını kaybetti. Aynı zamanda, yoğun yağmurların neden olduğu toprak kaymaları sonucu Shimla'nın Summer Hill bölgesinde bir tapınak çöktü ve dokuz kişi öldü. Enkazı temizlemek için kurtarma operasyonları devam ediyor, CM Sukhvinder Sukhu bir tweet'te belirtti. Aynı gün, Himachal Pradesh'in Solan ilçesinin Jadon köyünde bulut patlaması sonucu yedi kişi öldü ve 20 kişi mahsur kaldı.

Öte yandan, Uttarakhand'ta hava durumu departmanı tarafından kırmızı alarm verildi ve polis ile SDRF ekibi alarma geçti. Uttarakhand DGP Ashok Kumar, haber ajansı ANI'ye verdiği bilgiye göre, bölgedeki sürekli yağışlar nedeniyle Dehradun'da bir kolej binası çöktü. Ayrıca, Chamoli ilçesindeki Bansbara köyü yakınlarındaki Rudraprayag-Gaurikund Ulusal Otoyolu, Mandakini nehrinin güçlü akıntıları nedeniyle yol erozyonu nedeniyle kapatıldı.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), bugün (14 Ağustos) Himachal Pradesh ve Uttarakhand'ta çok yoğun yağış aktivitesi öngörüyor. Aynı zamanda Punjab, Haryana ve Batı Uttar Pradesh bölgelerinde yaygın yağışlar bekleniyor. IMD'nin günlük bültenine göre, Pazartesi'den Cuma'ya (18 Ağustos) kadar Uttarakhand'da hafif/orta derecede yaygın yağışlar ve izole ağır yağışlar bekleniyor.