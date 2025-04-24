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Hindistan, Cammu Keşmir'deki Terör Saldırısı Sonrası İndus Suları Anlaşması'nı Askıya Aldı

Hindistan, Cammu Keşmir'deki Terör Saldırısı Sonrası İndus Suları Anlaşması'nı Askıya Aldı
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Hindistan, Pahalgam bölgesindeki terör saldırısının ardından İndus Suları Anlaşması'nı askıya aldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Vikram Misri, Pakistan ile yapılan anlaşmanın, sorun çözülene kadar askıda kalacağını açıkladı.

HİNDİSTAN, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısı sonrası İndus Suları Anlaşması'nı'askıya aldığını duyurdu.

Hindistan Başbakan Narendra Modi liderliğinde Kabine Güvenliği Komitesi (CCS) toplantısında Pahalgam'da düzenlenen terör saldırısı ele alındı. Modi'nin saldırı hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirildiği toplantıda, terör saldırısının sınır ötesi bağlantılarının ortaya çıkarılması çabaları görüşüldü.

Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, düzenlediği basın toplantısında, toplantıda alınan kararların detaylarını paylaştı. Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği'ndeki deniz ve hava dahil askeri müsteşarlarının 'istenmeyen adam' ilan edildiği belirten Misri, müsteşarlara Hindistan'ı terk etmeleri için bir hafta süre tanındığı kaydetti.

Hindistan ile Pakistan arasında 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması'nın askıya alındığını aktaran Misri, "Anlaşma, Pakistan sınır ötesi terörizme verdiği desteği güvenilir ve geri dönülmez bir şekilde reddedene kadar derhal askıya alınacak" dedi.

Misri, Wagah-Attari sınır kapısının kapatıldığı vurgulayarak, bu kapıdan geçiş yapanların, 1 Mayıs'a kadar aynı dönüş rotasını kullanarak geri dönebileceklerini söyledi. Pakistan vatandaşlarının, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü (SAARC) kapsamlı muafiyet vizeleriyle Hindistan'a seyahat etmesinin yasaklandığının da altını çizen Misri, bu vizeyle Hindistan'da bulunan Pakistanlıların ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verildiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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