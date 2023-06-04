Hindistan Başbakanı Modi, tren kazasının sorumlularının cezalandırılacağını söyledi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Orissa eyaletinde 300'e yakın kişinin öldüğü tren kazasının sorumlularının cezalandırılacağı sözünü verdi.

BBC'nin haberine göre Başbakan Modi, 3 trenin çarpıştığı kazayla ilgili açıklama yaptı.

Modi, kazanın araştırılacağını ve sorumlularının sert şekilde cezalandırılacağını vurguladı.

Başbakan Modi, daha önceki açıklamasında Demir Yolu Bakanı Ashwini Vaishnaw ile görüştüğünü ve kazadan etkilenenlere gerekli tüm desteğin verilmeye çalışıldığını ifade etmişti.

Kaza, sinyalizasyon sistemindeki hata nedeniyle gerçekleşmiş

Hindistan Demir Yolu Bakanı Vaishnaw, kazanın nedeniyle ilgili ulusal televizyon kanalına açıklamada bulundu.

Vaishnaw, elektronik sinyalizasyon sistemindeki hatanın, trenlerden birinin yanlış şekilde ray değiştirmesine neden olduğunu kaydederek, kesin sonuçların soruşturma bittiğinde ortaya çıkacağını duyurdu.

Olay

Hindistan'ın Orissa eyaletinin Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında 2 Haziran Cuma günü yerel saatle 19.20'de iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kaza meydana gelmişti.

Kazada 300'e yakın kişi yaşamını yitirmiş, 1000'den fazla kişi yaralanmıştı.

Indian Express'in edindiği bilgiye göre, Coromandel Ekspresi için önce geçiş sinyali verilip daha sonra sinyalin kesilmesine karşın ana hatta giren tren, yük treniyle çarpışmıştı.