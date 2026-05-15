Haberler

Modi, 5 ülkeyi kapsayan stratejik ziyaret turu için yola çıktı

Modi, 5 ülkeyi kapsayan stratejik ziyaret turu için yola çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, İsveç, Norveç ve İtalya'yı kapsayan resmi ziyaret turuna başladı. Ziyaretlerin, ticaret, teknoloji, enerji ve yeşil büyüme gibi alanlarda stratejik ortaklıkları derinleştirmeyi amaçladığı belirtildi. Modi'nin Norveç ziyareti, 40 yılı aşkın süredir bir Hint başbakanının bu ülkeye ilk resmi ziyareti olma özelliği taşıyor.

HİNDİSTAN Başbakanı Narendra Modi, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, İsveç, Norveç ve İtalya'yı kapsayan resmi ziyaret turuna başlamak üzere ülkesinden ayrıldı.

Hindistan basını, Başbakan Narendra Modi'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hollanda, İsveç, Norveç ve İtalya'yı kapsayan resmi ziyaret turuna başlamak üzere ülkesinden ayrıldığını duyurdu. Modi'nin ziyaretlerinin, Hindistan'ın ticaret, teknoloji, enerji, inovasyon ile yeşil büyüme gibi çeşitli alanlarda stratejik ortaklıklarını derinleştirmeyi ve Yeni Delhi'nin Avrupa ve Körfez bölgesiyle genişleyen iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığı bildirildi.

Modi'nin Norveç'e yapacağı ziyaret, kendisinin bu ülkeye ilk ziyareti olmasının yanı sıra, 40 yılı aşkın bir sürenin ardından bir Hindistan Başbakanı'nın Norveç'e gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret niteliğini taşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler

ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran resti çekti
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti

Süreçte yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı

Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor

Çok büyük oynuyor! Fener'i adeta Real Madrid yapacak
Yolcu otobüsünde can pazarı! Muavin kopan kapıdan aşağı uçtu

Yolcu otobüsünde can pazarı! Muavin kopan kapıdan aşağı uçtu
Maldivler'de İtalyan dalgıçlardan 5 kişi hayatını kaybetti

Maldivler'de tüplü dalış yapan 5 İtalyan hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha
Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda

Hortum köyleri yuttu! Yıkım çok büyük, yaralılar var