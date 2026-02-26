Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde kaos: Oturumdan fotoğraf sızdırıldı, duruşma durdu!

ABD siyaseti, Jeffrey Epstein davasının merkezindeki isimlerden biri olan Hillary Clinton'ın verdiği olaylı ifadeyle çalkalanıyor. Kapalı kapılar ardında gerçekleşen sorgu sırasında, Clinton'ın sinirli anlarını yansıtan bir fotoğrafın sosyal medyaya sızdırılması duruşmada iplerin kopmasına neden oldu.

KOMİTE ÜYESİ FOTOĞRAF SIZDIRDI

Epstein dosyaları kapsamında ifadesine başvurulan eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Komitesi karşısında ter dökerken beklemediği bir darbe aldı. Duruşma salonuna telefon sokulması ve çekim yapılması yasak olmasına rağmen, Clinton'ın sorgu masasındaki "çatık kaşlı ve öfkeli" bir karesi X üzerinden servis edildi.

Fotoğrafın, komite üyesi Cumhuriyetçi Lauren Boebert tarafından çekilip 4 milyon takipçili Benny Johnson'a gönderildiği iddia edildi. Bu gizlilik ihlali üzerine Clinton'ın avukatları duruma müdahale etti ve duruşma yaklaşık bir saat boyunca askıya alındı.

CLİNTON'DAN "SİYASİ TİYATRO" ÇIKIŞI

İfadesine sert bir savunmayla başlayan Clinton, hakkındaki iddiaları reddederken Cumhuriyetçilere adeta savaş açtı. Clinton Epstein soruşturmasının mağdurları korumaktan ziyade, siyasi bir "karalama kampanyasına" dönüştüğünü savundu.

Kendi adının dosyalarda geçmesini "siyasi bir oyalama" olarak niteleyen Clinton, komiteyi Donald Trump'ın dosyalardaki binlerce kaydını görmezden gelmekle suçladı.

TRUMP'TAN JET YANIT: ONLARIN SORUNU

Eski Başkan Donald Trump ise gelişmeleri yakından takip ederek Clinton'a yüklendi. Kendisinin Epstein ile bağlarını yıllar önce kopardığını ve tamamen aklandığını belirten Trump, "Onlar bu işin içine çekiliyor ve bu tamamen onların sorunu" diyerek Clinton ailesini köşeye sıkıştırdı.

EPSTEİN DOSYALARINDA HİLLARY CLİNTON NEDEN VAR?

Kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri, Clinton'ın isminin belgelerde neden yüzlerce kez geçtiğiydi. Clinton bu durumu, 2016 seçim kampanyası döneminde kendisi hakkında çıkan haberlerin Epstein tarafından arşivlenmesi ve bu kupürlerin dosyalara girmesi şeklinde açıkladı.