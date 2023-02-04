Hessen Eyalet Parlamentosu Milletvekili ve Gazeteci İsmail Tipi, 64 yaşında yaşama veda etti

Almanya'da uzun yıllar gazetecilik yapan ve Hessen eyalet parlamentosunda Milletvekili olan İsmail Tipi, dün kansere bağlı komplikasyonlardan 64 yaşında hayata veda etti.

Almanya'da uzun yıllar gazetecilik yapan ve Hessen eyalet parlamentosunda Milletvekili olan İsmail Tipi, dün kansere bağlı komplikasyonlardan 64 yaşında hayata veda etti. İsmail Tipi, Hürriyet Avrupa'da 17 yıl boyunca gazeteci olarak çalışmıştı.

Milletvekili İsmail Tipi, Türkiye'den 12 yaşında geldiği Almanya'da makine mühendisliği eğitimi görmüş ve gazetecilik alanında eğitimini tamamlayarak Hürriyet Avrupa'da 17 yıl boyunca gazeteci olarak çalışmıştı. 3 dönemdir Milletvekili seçilen Tipi'nin ardından Hessen Eyalet Parlamentosu Başkanı Astrid Wallmann "İsmail Tipi'nin vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz" açıklamasını yaptı. Wallmann, Eyalet Parlamentosu'nun deneyimli bir politikacıyı kaybettiğini ifade ederek İsmail Tipi'nin parlamento grubu ve partisi dışında da çok değer verilen bir politikacı olduğunu belirtti.

Milletvekili Tipi, 1959'da İzmir'de doğdu ve 12 yaşında Almanya'ya göç etti. Makine mühendisliği okuyup gazetecilik stajını tamamladıktan sonra İsmail Tipi, uzun yıllar Almanya'da gazetecilik yaptı. 1999'da Almanya Hristiyan Demokrat Birliği Partisi'ne (CDU) katıldı ve 2010'da Offenbach-Land II seçim bölgesinden milletvekili oldu. Ölümünden önce, entegrasyon politikası konusunda CDU parlamento grubunun sözcüsüydü.